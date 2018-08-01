 عاجل....بوليف والرباح أول الواصلين لسيدي بنور لحضور جنازة والدة الرميد ﻿
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عاجل....بوليف والرباح أول الواصلين لسيدي بنور لحضور جنازة والدة الرميد

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 16:38 عاجل....بوليف والرباح أول الواصلين لسيدي بنور لحضور جنازة والدة الرميد | بوليتيك
عاجل....بوليف والرباح أول الواصلين لسيدي بنور لحضور جنازة والدة الرميد
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر خاص أن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل والماء واللوجستيك المكلف بالنقل، وعبد العزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، كانا أول الواصلين

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر خاص أن محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل والماء واللوجستيك المكلف بالنقل، وعبد العزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، كانا أول الواصلين إلى دوار سيدي بويحيى بمنطقة سيدي بنور ضواحي مدينة الجديدة للمشاركة في جنازة والدة المصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان.

وأشار المصد ذاته إلى أن جنازة والدة المصطفى الرميد، من المنتظر أن تعرف كذلك حضور شخصيات سياسية بارزة، من بينهم وزراء في حكومة العثماني، بالإضافة إلى بعض القيادات بحزب العدالة والتنمية ومن بينهم الأمين العام السابق للحزب عبد الإله ابن كيران.

تجدر الإشارة إلى أن "عائشة الذهبي" والدة المصطفى الرميد، فارقت الحياة مساء أمس السبت، بمدينة الدار البيضاء، عن عمر ينهاز 77 سنة، عقب صراع طويل مع المرض.

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المغرب شوف تيفي محمد نجيب بوليف الوزير عائشة الذهبي العثماني

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