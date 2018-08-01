مـثـيــر .. سطافيت ديال بوليس السمارة دارت كسيدة وحتى حد ما مسوق ليها ﻿

تعرضت سيارة تابعة للأمن الوطني بالسمارة، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس الجمعة، لحادثة سير مثيرة في المدخل الشمالي لمدينة السمارة.

شـوف تيفي: الـسمـارة

تعرضت سيارة تابعة للأمن الوطني بالسمارة، في ساعات متأخرة من ليلة أول أمس الجمعة، لحادثة سير مثيرة في المدخل الشمالي لمدينة السمارة.

وحسب ما تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي'' فيسبوك''، وحسب الصورة المتداولة، فإن السيارة اصطدمت بالحواجز الإسمنتية الموضوعة بجنبات الطريق بمدخل السمارة، ما أدى إلى تهشيم السيارة بشكل كبير، وتعرضها لخسائر مادية.

وظلت السيارة بمكانها لمدة طويلة دون أي تدخل من المصالح الأمنية، إلى أن عثر عليها بعض المواطنين وربطوا الاتصال بالشرطة التي حلت بعين المكان، بينما تم نقل شرطيين مصابين بجروح متوسطة إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.