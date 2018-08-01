خطير .. المحكمة الإبتدائية بالداخلة تتعرض لهجوم من طرف شخص مدجج بسيف كبير وكلب ﻿

علـمت ''شـوف تـيفي''، أن المحكمة الإبتدائية للداخلة الواقعة بشارع محمد الخامس، تعرضت قبل قليل من مساء أول أمس الجمعة، لهجوم من طرف شخص مجهول.

شــوف تــيفـي: الداخلة

علـمت ''شـوف تـيفي''، أن المحكمة الإبتدائية للداخلة الواقعة بشارع محمد الخامس، تعرضت قبل قليل من مساء أول أمس الجمعة، لهجوم من طرف شخص مجهول.

وحسب ما أفاد به شـهود عـيان لــ ''شوف تيفي''، فإن الشخص المذكور رفقة كلبه ''بيتوبل'' قام بالهجوم على واجهة المحكمة بواسطة الحجار والسلاح الأبيض محاولاً تكسير الزجاج والدخول في مشادات كلامية مع حارس المحكمة الذي حاول منعه.

وأوضحت ذات المصادر، أنه المعني بالأمر أقدم على هذا الفعل إنتقاماً لأخيه الذي تم اعتقاله مؤخراً من طرف الشرطة القضائية بالداخلة.

إلى ذالك، وفور علمها بالحادث ، حلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، وتدخلت بشكل محترف لإلقاء القبض على المعني بالأمر، وتم اقتياده إلى مخفر الشرطة قصد البحث معه.