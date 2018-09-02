 صور حصرية من أمام منزل أسرة الرميد استعدادا لتشييع جنازة والدته ﻿
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صور حصرية من أمام منزل أسرة الرميد استعدادا لتشييع جنازة والدته

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 15:44 صور حصرية من أمام منزل أسرة الرميد استعدادا لتشييع جنازة والدته | بوليتيك
صور حصرية من أمام منزل أسرة الرميد استعدادا لتشييع جنازة والدته
في إطار التحضيرات لمراسيم تشييع جنازة والدة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، توصلت شوف تيفي بصور حصرية من أمام منزل أسرة الفقيدة، بدوار سيدي يحيى

شوف تيفي

في إطار التحضيرات لمراسيم تشييع جنازة والدة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، والقيادي بحزب العدالة والتنمية، توصلت شوف تيفي بصور حصرية من أمام منزل أسرة الفقيدة، بدوار سيدي يحيى بإقليم سيدي بنور مسقط رأس الوزير.

الصور تظهر خيمتين متواضعتين، تم نصبهما لاستقبال المعزين، من أمام منزل أسرة الرميد، في انتظار وصول الجنازة القادمة من مدينة الدار البيضاء حيث كانت تتابع العلاج، و من المنتظر أن يوارى جثمانها الثرى اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، بعد استكمال الإجراءات الإدارية المطلوبة.

 

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