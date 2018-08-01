خطير.. مسلح بسيف يقتحم المحكمة الابتدائية بالداخلة لقتل وكيل الملك ﻿

علـمت ''شـوف تـيفي''، أن المحكمة الابتدائية للداخلة الواقعة بشارع محمد الخامس، تعرضت ليلة أول أمس الجمعة، لهجوم من طرف شخص مسلح بسيف.

شــوف تــيفـي: الداخلة

علـمت ''شـوف تـيفي''، أن المحكمة الابتدائية للداخلة الواقعة بشارع محمد الخامس، تعرضت ليلة أول أمس الجمعة، لهجوم من طرف شخص مسلح بسيف.

وحسب ما أفادت به مصادر لــ ''شوف تيفي''، فإن الشخص المذكور رفقة كلبه ''بيتبول'' قام بالهجوم على واجهة المحكمة بواسطة الحجارة والسلاح الأبيض محاولاً تكسير الزجاج والدخول في مشادة كلامية مع حارس المحكمة الذي حاول منعه.

وأوضحت ذات المصادر، أن المعني بالأمر أقدم على هذا الفعل انتقاماً لأخيه الذي تم اعتقاله مؤخراً من طرف الشرطة القضائية بالداخلة، بحيث كان يسعى إلى قتل وكيل الملك بالمحكمة المذكورة.

إلى ذلك، وفور علمها بالحادث ، حلت عناصر الشرطة بعين المكان، وتدخلت بشكل محترف لإلقاء القبض على المعني بالأمر، وتم اقتياده إلى مخفر الشرطة قصد التحقيق معه.