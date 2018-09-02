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العثماني يعزي الرميد في وفاة والدته من الصين

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 15:18 العثماني يعزي الرميد في وفاة والدته من الصين | بوليتيك
العثماني يعزي الرميد في وفاة والدته من الصين
قدم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، تعازيه إلى المصطفى الرميد في وفاة والدته.

شوف تيفي

قدم رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد، تعازيه إلى المصطفى الرميد في وفاة والدته.

العثماني سافر إلى الصين للمشاركة في القمة الصينية الإفريقية المرتقب انعقادها غدا الاثنين، مما تعذر عليه الحضور في جنازة والدة رفيقه في الحزب ووزيره في الحكومة، التي وافتها المنية ليلة أمس السبت.

وكتب العثماني تدوينة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يواسي فيها الرميد جاء فيها'' انتقلت إلى عفو الله ورحمته والدة أخي وصديقي الأستاذ المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم له ولكافة أسرته بأصدق التعازي والمواساة سائلا المولى عز وجل أن يشملها بواسع رحمته وغفرانه
إنا لله وإنا إليه راجعون''

وينتظر أن يتم تشييع جنازة والدة الرميد، اليوم بعد صلاة العصر، بقرية أولاد سي بويحيى بسيدي بنور.

 

 

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