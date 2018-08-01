هكذا ألقت شرطة مكناس القبض على المتهم الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي ﻿

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس اليوم الأحد ثاني شتنبر الجاري بإيداع شاب في منتصف عقده الثاني سجن تولال 2، وهو المتهم الذي ظهر على شريط فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية مكناس اليوم الأحد ثاني شتنبر الجاري بإيداع شاب في منتصف عقده الثاني سجن تولال 2، وهو المتهم الذي ظهر على شريط فيديو تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يعتدي على صاحب محل بمكناس.

وقد عملت المصالح الولائية للشرطة القضائية بمكناس منذ الساعات الأولى لظهور الفيديو المذكور، على تحديد هوية الجاني، من خلال البحث والتنقيب في بنك الصور والمعلومات المتوفرة لدى المكاتب والفرق الجنائية التابعة إليها، وإجراء أبحاث ميدانية متواصلة، مكنت من الإيقاع بالمتهم موضوع الشريط، متلبسا بحيازة كمية من المخدرات كانت معدة للاستهلاك، لتستمع إليه في محضر رسمي أعد لذلك، قبل وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.