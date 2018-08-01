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مهاجر مغربي ينتحر شنقا بالدرويش

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 14:56 مهاجر مغربي ينتحر شنقا بالدرويش | حوادث و حقوق
مهاجر مغربي ينتحر شنقا بالدرويش
اهتز دوار ''تيفزوين'' بجماعة ''تزاغين'' بإقليم الدريوش، أمس السبت، على وقع خبر صادم، يتمثل في انتحار رجل في عقده الرابع، شنقا بواسطة حبل داخل منزل أسرته.

شوف تيفي

اهتز دوار ''تيفزوين'' بجماعة ''تزاغين'' بإقليم الدريوش، أمس السبت، على وقع خبر صادم، يتمثل في انتحار رجل في عقده الرابع، شنقا بواسطة حبل داخل منزل أسرته.

وأوضح مصدر مطلع أن الهالك البالغ من العمر قيد حياته 45 سنة، وهو عازب مهاجر بالديار الهولندية، عاد للدوار المذكور قبل مدة من أجل الاستقرار به، مشيرا إلى أن الهالك أصبح يعاني في الآونة الأخيرة من اضطرابات نفسية.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا في الموضوع، بينما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.

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