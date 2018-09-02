صادم وبالصور..طفل عندو 9 سنوات عتارف أنو مثلي جنسي وضربوه في المدرسة وهو ينتاحر ﻿

أقدم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، على الانتحار، خلال الأسبوع الجاري، داخل منزل أسرته بالمكسيك، وذلك عقب تعرضه للاعتداء على يد زملائه بالمدرسة مباشرة بعد إخباره أنه ''مثلي جنسي''.

''شوف تيفي''

أقدم طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، على الانتحار، خلال الأسبوع الجاري، داخل منزل أسرته بالمكسيك، وذلك عقب تعرضه للاعتداء على يد زملائه بالمدرسة مباشرة بعد إخباره أنه ''مثلي جنسي''.

وأوضح موقع '' 24-horas'' المكسيكي، يومه الأحد، أن الأمر يتعلق بـ ''جمال ماليز''، اعترف لوالدته مؤخرا، على أنه مثلي جنسيا وطلب منها اقتناء ملابس نسائية له، وهو ما أثار سعادته، مشيرا إلى أن الطفل قرر إبلاغ زملائه بالمدرسة بمثليته الجنسية لكنه تعرض للاعتداء والإهانة.

وأضاف الموقع المذكور أن الطفل وبعد أربعة أيام من تعرضه للاعتداء، عبر عن حزنه الشديد، ليختار إنهاء حياته من خلال الانتحار شنقا.