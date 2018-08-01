ابتكار جديد للقضاء على الفيروسات ﻿

تمكن فريق دولي مكون من علماء فيروسات، مؤخرا، من ابتكار ما أطلق عليه ''نانو جل''، الرخيص الثمن والقادرعلى منع الإصابات الفيروسية بفعالية.

''شوف تيفي''

تمكن فريق دولي مكون من علماء فيروسات، مؤخرا، من ابتكار ما أطلق عليه ''نانو جل''، الرخيص الثمن والقادرعلى منع الإصابات الفيروسية بفعالية.

وحسب ما كشف عنه موقع ACS Publications، خلال الأسبوع الجاري، فقد نشر الفريق الدولي نتائج دراسته، وأكد أن جزيئات الـ''نانو جل'' تحاكي مستقبلات أسطح الخلايا، التي تثبت عليه بعض أنواع سلالات الفيروسات، ما يخفض احتمال إصابة الخلايا السليمة.

وأضاف الموقع أن العلماء بإمكانهم ابتكار عقاقير مضادة للفيروسات استنادا إلى مسببات أمراض معينة، مبرزا أن ابتكار عقاقير عامة مضادة لجميع أنواع الفيروسات كان محل جدل لفترة طويلة.