حينما تصبح ساحة جامع الفناء معتقلا لقردة الماكاك ﻿

أبدت الممثلة الأمريكية الشهيرة جوليا روبرتز أثناء زيارتها الأخيرة إلى مراكش امتعاضها وأسفها الكبير على منظر قردة جامع الفناء وهي مربوطة بسلاسل من حديد وموضوعة في أقفاص ضيقة .

''شوف تيفي '': عبد الله الساورة

أبدت الممثلة الأمريكية الشهيرة جوليا روبرتز أثناء زيارتها الأخيرة إلى مراكش امتعاضها وأسفها الكبير على منظر قردة جامع الفناء وهي مربوطة بسلاسل من حديد وموضوعة في أقفاص ضيقة .

الممثلة الأمريكية ليست الوحيدة الغاضبة على ''حبس'' و''اعتقال'' قردة الماكاك المغربية المحمية بل انضم إليها ثلة من الباحثين والبيطريين المغاربة. في حين بدأت وسائل الإعلام تلقي الضوء على ''معتقل '' جديد لقردة ''الماكاك'' المغربية بساحة جامع الفناء.

'' شوف تيفي'' تسافر من أعالي الأطلس المتوسط ، ترصد سفر العذاب لقردة الماكاك من أماكنها الطبيعية إلى أماكن جديدة(أسواق، ساحة جامع الفناء، فنادق) على ايقاع ترنيمات ملفوفة بالفرح والحزن في كثير من الأحيان. وتتوقف كذلك على العديد من الإشكاليات المرتبطة بحيازة هذا الحيوان والتبعات الإيكولوجية والقانونية والصحية المصاحبة له في إطار التحضيرات للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.



قردة'' الماكاك'' بداية الرحلة:



نتوقف بجنوب مكناس وبالضبط في جبال الأطلس المتوسط حيث المكان الطبيعي لقردة الماكاك المنتشرة بغابات الأرز، و انطلاقا من أزرو حيث تتموضع الحديقة الوطنية لإيفران، تنمو غابات الأرز مسكونة بقردة الماكاك الأطلسية.

هذا التساكن الإيكولوجي والتلقائي لن يستمر طويلا، فحوالي 15 ألفا من قردة الماكاك بالمغرب زرعت الرعب في غابات الأرز و أوقفت نمو أشجارها.

الباحثة المغربية نعيمة بازي من مركز البحث الغابوي تصف المسألة بالخطرة قائلة ''فنتيجة عدم التوازن الإيكولوجي واختلال السلسلة الغذائية يصبح الأمر أكثر خطورة سواء بالتزايد الملفت للنظر لأعداد قردة الماكاك أو بنقلها إلى مكان آخر كمراكش''. يضيف أحمد جلول رئيس مكتب القنص بالمديرية الإقليمية للمياه والغابات بقلعة السراغنة لـ''شوف تيفي'' :''بدأت قردة الماكاك منذ سنوات، في الأطلس المتوسط، خصوصا في عين الكحلة، تتغذى على أشجار الأرز اليافعة (تبلغ أشجار الأرز اليافعة حوالي 20 سنة أما أشجار الأرز الناضجة فعمرها يتعدى أكثر من 30 سنة) والأغصان الجديدة وذلك بإتلاف لحاء الأشجار مما أدى إلى اضطرابات في التخليف وانخفاض القيمة الطبيعية والاقتصادية للمجموعات الحرجية (الأحراج). وقد عزا هذا السلوك إلى تغير في العادات الغذائية إلى تكاثر القردة، بسبب غياب المفترسات الطبيعية خاصة الأسد واللبؤة. وأن هجوم القردة على أشجار الأرز راجع بالأساس إلى التدهور التدريجي لمسكنها حيث أضحت الموارد الغذائية والمائية في ندرة واضحة''.

وتتميز قردة الماكاك بانتقائيتها الغذائية حسب الموارد المتاحة ويشكل البلوط الأخضر حاليا الغذاء الأساسي لها.

وتعرف هذه القردة محليا باسم''ماكو'' وبالأمازيغية ''زعطوط'' وعلميا باسم macaca sylvanus وترجح أغلب الدراسات أن كلمة ''الماكاك'' تسمية أمازيغية بامتياز. وفي عام 1975 جرى تسجيل هذا الحيوان ضمن الملحق الدولي الثاني للمعاهدة الدولية لحماية الأنواع المهددة بالانقراض (cites) ،الذي يتضمن أنواعا يحدق بها خطر حقيقي، لكنها ليست معرضة بعد لخطر الانقراض. ومنذ سنة 1980 أدرج في اللائحة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وهذه القردة بدون ذيل هي النوع الوحيد لقردة الماكاك خارج آسيا وتوجد بالأطلس المتوسط والريف وجبل طارق (50 قردا) وبجبال الجزائر. وهي الوحيدة بشمال إفريقيا . وتعيش على شكل مجموعات تتراوح بين 10 و30 قردا وتؤكد الباحثة نعيمة بازي'' أن المساس بأحد أفراد المجموعة هو المس بالمجموعة الأصلية وكذلك بالمجموعة الجديدة المتنقلة سواء من حيث السلسلة الغذائية أو من حيث انتشار الأمراض التي تصاحبها خارج مدارها الطبيعي.''.



قردة المغرب والقدرة على التأقلم:



حسب الباحث الهاشمي مولاي إدريس فإن لقردة المغرب الأطلسية '' قابلية كبيرة على التكيف مع الظروف المناخية، فشعر القرد يتغير خلال فصل الربيع، إذ يكون لونه بنيا أصهب وقصيرا ، يتراوح طوله بين سنتمتر وسنتمترين. وفي فصل الشتاء بين الرمادي والبني، ويصل طوله إلى 10 سنتيمترات. كما أن غياب الذيل يقلص مساحة الجسم المعرضة للبرودة. وأما إيقاع التوالد فهو فصلي حصرا، وتصل مدة حياته نحو 20 سنة ويتراوح وزن الذكر بين 16 و20 كيلوغراما والأنثى بين 11 و15 كيلوغراما،ويكون النضج الجنسي في حدود 4 إلى5 سنوات، ويستغرق الحمل لدى الأنثى 210 يوما، ويزن الوليد نحو 700 غرام ويكون زغبه أسود حتى عمر 6 أو7 أشهر.'' بالإضافة إلى هذا كله القردة قادرة على التأقلم مع وضعيات غذائية متنوعة.



الماكاك والبحث عن الحميمية:



قردة الماكاك حيوانات نباتية بامتياز، تلعب دورا أساسيا في الحفاظ على التوازن البيئي ، لأنه يتغذى أساسا على مجموعة من الحشرات، وفي غيابه يحتمل فقدان هذا التوازن، نظرا إلى التكاثر الكبير لليرقات الناخرة لأشجار الأرز.

وانطلاقا من طريق أزرو في اتجاه ميدلت والتي تنعطف إلى قلب غابة الأرز وعلى بعد عشرات الكيلومترات يمكن مشاهدة قردة الماكاك،مجتمعة في شكل حلقات تتراوح بين 10 و 30 قردا تلتقط الكاكاو وما يمنحه السكان المحليون والسياح بسخاء للقردة.

إنها قردة متوحشة بكل تأكيد لكنها تعودت''مساعدة'' الإنسان. القردة الصغار والشباب منهم (يبلغ عمر القرد حوالي 20 سنة) يبحثون عن لحاء الأشجار ويلعبون بقنينات مياه البلاستيك الملقاة. في الصباح ينزلون من أشجار الأرز ويكونون مجموعات ومناطق مفتوحة على الغابة بحثا عن أشعة الشمس التي تلفح أجسادهم الصغيرة في وضعية شبيهة بوضعية الإنسان. وبعد الظهيرة تتواجد أعداد أقل نتيجة دخولهم للغابة بحثا عن شيء من الحميمية.



''تشيكا'' وطرزان بطعم قروي:



قبل أن نصل إلى مراكش توقفنا ببني ملال وبالضبط بسوق السبت أولاد نمة ، كانت وجهتنا السوق الأسبوعي ( يقام يوم السبت) حيث الحلقات الشعبية، نبحث عن مروض لقردة الأطلس والتي تؤدي أدوارا بهلوانية، يحج المواطنون لمشاهدتها والاستمتاع بحركاتها الخفيفة والمسلية. ''زعطوط''( القرد بالأمازيغية) وهو يؤدي أدوارا مختارة أمام تعالي ضحكات الصغار والكبار معا.

عبدالحميد.ف (48 سنة) الملقب بطرزان له قردة من نوع الماكاك تدعى ''تشيكا'' تؤدي أدورا مختلفة، السيدة وهي تتكلم في الهاتف النقال، راعية الغنم، و السائحة وهي تتمدد على الرمال... تختتم الحلقة بما يمنحه المتفرجون بسخاء لمعشوقتهم ''تشيكا''.

عبدالحميد الملقب بطرزان اشتغل أكثر من 20 سنة في '' الحرفة'' كبهلواني ومهرج ومروض قردة،عايش أجيالا من قردة الماكاك كما أسر لـ '' شوف تيفي'' متزوج ولا يتوفر على ضمان اجتماعي أو تأمين للقردة ''تشيكا'' في حالة ما حدث مكروه لشخص ما، له أربعة أبناء'' لولا هذه العجيبة (يقصد تشيكا) لم أستطع إعالة عائلتي ''يخاطبنا بنبرة مليئة بالحسرة. القردة''تشيكا'' مربوطة بسلسلة من حديد، ينهرها من حين لآخر،تعيش عزلة قاتلة رغم البهجة التي تضفيها على المكان لاقتناص ضحكات الصغار...



ساحة جامع الفناء:''معتقل'' القردة



وصلنا لمراكش المدينة في الصباح، ساحة جامع الفناء تبدو فارغة إلا من مرودي القردة والأفاعي المتواجدين. وفي المساء كان الكل يستعد. تلوح ساحة جامع الفناء كامتداد لفرجة لا تنتهي، منتصف النهار والجو ممتع والإيقاعات الموسيقية المختلفة بألوانها تملأ الساحة وخليط من أجناس مختلفة من بقاع العالم.

وفي قلب الساحة انقسم مروضو القرود إلى ثلاث مجموعات ،مجموعة إدريس (48 سنة) الملقب ب''البيضاوي'' ممثل شارك في أفلام دولية، مجموعة محمد دملاك (من مواليد 1966) وإخوته الستة الملقب بـ ''مومو'' ومجموعة فاطمة (49سنة/ أرملة). لكل مجموعة خيمتها في حدود لا تتعدى خمسة أمتار مع وجوب احترام المسافة، فهناك مراقبون من الشرطة يراقبون الوضع عن كثب.

هذه المجموعات الثلاث تتكون في غالب الأحيان من 30 شخصا على الأقل وثلاثة أشخاص هم المالكون الأصليون للقردة وما تبقى هم مساعدون أو متعاونون بعدد من قردة الماكاك يبلغ عددها 36 قردا.

لكل مالك قفصان، كل قفص يبلغ طوله 1.20 مترا وعرضه 80 سنتيمترا مقسوم على أربعة أجزاء، حيث يضم كل قسم قردا. وكشفت ''شوف تيفي'' أن بعض الأقفاص يوجد بها قردان في مكان لا يتسع لوضع قرد واحد .

الأقفاص مصبوغة بلون أخضر وبها شباك حديدي تمكن الحيوان من التنفس والنظر. وببعض الأقفاص توجد بقايا خبز'' كارم'' ونجارة توضع للتسخين وتدفئة القرد'' السجين''.



قردة الماكاك والإشكال القانوني:



حسب التقني أحمد جلول فإن'' القرار السامي بخصوص افتتاح وانتهاء فترات القنص والنظام الخاص للقنص خلال الموسم 2009/2010 وخاصة الفصل الثامن منه فإن القردة من الحيوانات المحمية حيازة وقنصا وأسرا'' ويضيف لـ''شوف تيفي'' '' فظهير يوليوز 1923 المسمى بظهير القنص المنظم لشرطة القنص يمنع بيع وأسر القردة والسفر بها وحيازتها، فالقانون واضح في حماية هذا الحيوان، فوسطه الطبيعي هو الغابة''.

أما الباحثة نعيمة بازي وصاحبة الكتاب القيم ''قرد الماكو وشجرة الأرز: تقابل هش'' تدق ناقوس الخطر ''بخروج القردة من موطنهم الطبيعي(الغابة) إلى الساحات المفتوحة يصبح الأمر أكثر خطورة لما يشكله من أمراض كثيرة على الأطفال الصغار والنساء الحوامل باللمس أو حتى بالاقتراب منه''. ومن بين هذه الأمراض حسب أطباء مختصين نجد بلهارسيا المستقيم، كما أن هناك فيروسات لدى القرود تنتقل للإنسان وتشكل خطرا عليه بالإضافة لمرض جُذري القردة.

ينضاف لهذا الإشكال القانوني والصحي والبيئي مسألة أخرى بأن بطائق أغلب مروضي القردة بساحة جامع الفناء تحدد المهنة في '' بهلواني'' كما هي حالة مروض القردة محمد دملاك وإخوته بدل ''مروض'' قردة.

ويصر مروضو القردة بساحة جامع الفناء بأن هذه ''الحرفة'' يزاولونها بشرعية تاريخية فحسب إدريس الملقب بالبيضاوي فهو يزاولها لمدة تفوق أكثر من 30 سنة ونفس الأمر بالنسبة محمد دملاك والمروضة فاطمة لأكثر من 15 سنة. ينضاف لهذه الشرعية، شرعية أخرى وهي كما يدعون أن محمد الخامس من سمح لهم بالإقامة في ساحة جامع الفناء كما أوضحوا بذلك لـ''شوف تيفي''.

مسألة أخرى تتعلق بتبادل القردة بين المروضين الذين يشتغلون في المساء كبهلوانيين في مجموعة من الفنادق بمراكش. فحسب مصادر''شوف تيفي'' أن ثمن القرد الصغير يتراوح ثمنه بين 300 درهم و600 درهم. ونتيجة هذه الإشكالات العويصة يفكر مروضو القردة بساحة جامع الفناء بتنظيم جمعية خاصة بهم للدفاع عن أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.



قردة الماكاك:الحنين إلى الحرية



تعيش قردة الماكاك المغربية أصلا على شكل مجموعات تتراوح بين 10 و30 وإخراجها من مكانها الطبيعي يعتبر''حبسا''، فهذه الأقفاص الضيقة التي يمكثون بها لمدة طويلة من العاشرة صباحا إلى ما بعد التاسعة ليلا رغم ما يتخللها من فترات استراحة، فهي غير كافية كما أفاد أطباء بيطريون لـ ''شوف تيفي''.

وعلى امتداد ساعات الليل الطويلة تبقى القرود في أقفاصها كما يحكي أحد المساعدين بساحة جامع الفناء بأن ''أغلب مروضي وبهلواني الساحة يكترون بيوتا ومنازل صغيرة للعيش،وهذا ما يتناقض مع فسح المجال لقردة الماكاك بإيجاد مكان متسع لهم''.

وحسب ملاك القردة بجامع الفناء، فمعاناتهم لاتنتهي ومتعددة، فإدريس الملقب بالبيضاوي وهو إلى كونه مروضا وبهلوانيا وممثلا شارك في مجموعة من الأفلام الدولية المصورة في المغرب ( أهمها فيلم للممثل العالمي جون كلود فاندام) فإنه يعيل أسرته المتكونة من أربعة أطفال وكراؤه للمنزل المتواجد به حاليا دون أن يتوفر على ضمان اجتماعي، ونفس الأمر ينطبق على البقية من ملاك القردة والمتعاونين والمساعدين. فأقصى ما توصل به مروضو القردة بعد 15 يوما من انقضاء عيد الأضحى المنصرم من عمادة مراكش(10 كيلوغرامات من الدقيق منتهي الصلاحية وخمسة علب من السكر وثلاثة علب شاي ولترين من الزيت).

وأغلب ملاك القردة ومساعديهم بدون ضمان اجتماعي و هي الأخرى بدورها (القردة) بدون تأمين في حال وقوع أي حادث أو اعتداء أو مكروه. وفي ظل هذه المشاكل العالقة يتساءل الكثيرمن المشتغلين بساحة جامع الفناء عن أموال اليونسكو والمنظمات الدولية المقدمة لساحة جامع الفناء ووجوب صرفها؟؟؟



من أجل ''العيساوية'' و''تشيكا'' والآخرون:



لقردة المغرب أسماء جميلة ومثيرة فأشهر قردة بجامع الفناء تسمى''العيساوية''لصاحبها محمد دملاك الملقب ب''مومو''. وتأتي تسميتها من رقصها على إيقاعات جذبة عيساوة وتأديتها لأدوار مختلفة وما تثيره من ضحك لدى جمهور المتفرجين.

هناك أسماء أخرى''تشيكا''،''عنيبة''،''كوكي''... ورغم ما يبعثه هؤلاء القردة من جو المرح فإن عيشهم على شكل جماعات في أمكنتهم الطبيعية يخلق ذاك الحنين للعودة إلى جبال الأطلس المتوسط.

''فالقلق'' و''الحزن العميق'' الذي لايمكن أن نلاحظه يظل مصاحبا لقردة ساحة جامع الفناء رغم أجواء الحبور والسعادة التي تخفي ضمنها بؤسا للقرد وصاحبه...

يبقى السؤال كيف أمكن لساحة في حجم ساحة جامع الفناء ببعدها الإنساني والتراثي والدولي والمعترف بها من طرف اليونسكو ودعمه المالي أن تتحول لـ''معتقل'' للقردة والأفاعي وأنواع أخرى من الحيوانات من أجل إشباع رغبات ثلة من سواح عابرين من هنا إلى هناك؟