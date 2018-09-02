تنبيه لمروجي الإشاعات والأخبار الزائفة...هذا ما ينتظركم ﻿

دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور دون موافقة أصحابها حيز التنفيذ ابتداء من أمس السبت فاتح شتنبر.

شوف تيفي

دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور دون موافقة أصحابها حيز التنفيذ ابتداء من أمس السبت فاتح شتنبر.

وينص القانون على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

أيضا تجري نفس العقوبات، على كل شخص قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، من دون موافقته.

ويروم هذا القانون إلى معاقبة ومتابعة ناشري المعلومات الشخصية وكذا الإشاعات والأخبار الكاذبة، من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد و دعم الوعي الجماعي وسلوك المواطنة.