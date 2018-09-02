 تنبيه لمروجي الإشاعات والأخبار الزائفة...هذا ما ينتظركم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل.. مديرية الحموشي تكشف تفاصيل خطيرة عن الشاب الذي تم احتجازه بالدار البيضاء بعد اتهامه بالتحرش بفتاة | مجتمع

عاجل.. مديرية الحموشي تكشف تفاصيل خطيرة عن الشاب الذي تم احتجازه بالدار البيضاء بعد اتهامه بالتحرش

عاجل....بوليف والرباح أول الواصلين لسيدي بنور لحضور جنازة والدة الرميد | بوليتيك

عاجل....بوليف والرباح أول الواصلين لسيدي بنور لحضور جنازة والدة الرميد

مـثـيــر .. سطافيت ديال بوليس السمارة دارت كسيدة وحتى حد ما مسوق ليها | حوادث و حقوق

مـثـيــر .. سطافيت ديال بوليس السمارة دارت كسيدة وحتى حد ما مسوق ليها

خطير .. المحكمة الإبتدائية بالداخلة تتعرض لهجوم من طرف شخص مدجج بسيف كبير وكلب | حوادث و حقوق

خطير .. المحكمة الإبتدائية بالداخلة تتعرض لهجوم من طرف شخص مدجج بسيف كبير وكلب

صور حصرية من أمام منزل أسرة الرميد استعدادا لتشييع جنازة والدته | بوليتيك

صور حصرية من أمام منزل أسرة الرميد استعدادا لتشييع جنازة والدته

خطير.. مسلح بسيف يقتحم المحكمة الابتدائية بالداخلة لقتل وكيل الملك | حوادث و حقوق

خطير.. مسلح بسيف يقتحم المحكمة الابتدائية بالداخلة لقتل وكيل الملك

العثماني يعزي الرميد في وفاة والدته من الصين | بوليتيك

العثماني يعزي الرميد في وفاة والدته من الصين

هكذا ألقت شرطة مكناس القبض على المتهم الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع

هكذا ألقت شرطة مكناس القبض على المتهم الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي

مهاجر مغربي ينتحر شنقا بالدرويش | حوادث و حقوق

مهاجر مغربي ينتحر شنقا بالدرويش

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

تنبيه لمروجي الإشاعات والأخبار الزائفة...هذا ما ينتظركم

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 13:36 تنبيه لمروجي الإشاعات والأخبار الزائفة...هذا ما ينتظركم | مجتمع
تنبيه لمروجي الإشاعات والأخبار الزائفة...هذا ما ينتظركم
دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور دون موافقة أصحابها حيز التنفيذ ابتداء من أمس السبت فاتح شتنبر.

شوف تيفي

دخل قانون محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة، ونشر الصور دون موافقة أصحابها حيز التنفيذ ابتداء من أمس السبت فاتح شتنبر.

وينص القانون على السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية من ألفين إلى 20 ألف درهما، كل من قام عمدا وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.

أيضا تجري نفس العقوبات، على كل شخص قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، من دون موافقته.

ويروم هذا القانون إلى معاقبة ومتابعة ناشري المعلومات الشخصية وكذا الإشاعات والأخبار الكاذبة، من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد و دعم الوعي الجماعي وسلوك المواطنة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب قانون شائعات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل.. مديرية الحموشي تكشف تفاصيل خطيرة عن الشاب الذي تم احتجازه بالدار البيضاء بعد اتهامه بالتحرش بفتاة | مجتمع

عاجل.. مديرية الحموشي تكشف تفاصيل خطيرة عن الشاب الذي تم احتجازه بالدار البيضاء بعد اتهامه بالتحرش بفتاة

هكذا ألقت شرطة مكناس القبض على المتهم الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي | مجتمع

هكذا ألقت شرطة مكناس القبض على المتهم الذي ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي

حينما تصبح ساحة جامع الفناء معتقلا لقردة الماكاك | مجتمع

حينما تصبح ساحة جامع الفناء معتقلا لقردة الماكاك

المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء لا تتوفر على مرآب لركن سيارات الإسعاف | مجتمع

المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء لا تتوفر على مرآب لركن سيارات الإسعاف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أجواء مثيرة بمدينة خنيفرة قبل مباراة الرجاء وشباب أطلس خنيفرة | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

أجواء مثيرة بمدينة خنيفرة قبل مباراة الرجاء وشباب أطلس خنيفرة

مأساة أسرة وجدية فارق ابنها الحياة بسبب الإهمال داخل مستشفى عمومي | خارج البلاطو

مأساة أسرة وجدية فارق ابنها الحياة بسبب الإهمال داخل مستشفى عمومي

تقاليد وطقوس وعادات رائعة..شوفو كيفاش كيوجدو العروسة فمدينة وجدة قبل حفل الزفاف | خارج البلاطو

تقاليد وطقوس وعادات رائعة..شوفو كيفاش كيوجدو العروسة فمدينة وجدة قبل حفل الزفاف

شاذ جنسي بالبيضاء يعترف ويكشف حقائق صادمة | خارج البلاطو

شاذ جنسي بالبيضاء يعترف ويكشف حقائق صادمة

﻿

آخر المستجدات

عاجل.. مديرية الحموشي تكشف تفاصيل خطيرة عن الشاب الذي تم احتجازه بالدار البيضاء بعد اتهامه بالتحرش بفتاة | مجتمع
منذ 9 دقائق

عاجل.. مديرية الحموشي تكشف تفاصيل خطيرة عن الشاب الذي تم احتجازه بالدار البيضاء بعد اتهامه بالتحرش

عاجل....بوليف والرباح أول الواصلين لسيدي بنور لحضور جنازة والدة الرميد | بوليتيك

عاجل....بوليف والرباح أول الواصلين لسيدي بنور لحضور جنازة والدة الرميد

مـثـيــر .. سطافيت ديال بوليس السمارة دارت كسيدة وحتى حد ما مسوق ليها | حوادث و حقوق

مـثـيــر .. سطافيت ديال بوليس السمارة دارت كسيدة وحتى حد ما مسوق ليها

خطير .. المحكمة الإبتدائية بالداخلة تتعرض لهجوم من طرف شخص مدجج بسيف كبير وكلب | حوادث و حقوق

خطير .. المحكمة الإبتدائية بالداخلة تتعرض لهجوم من طرف شخص مدجج بسيف كبير وكلب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.