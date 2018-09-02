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بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 13:28 بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة | حوادث و حقوق
بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة
علمت ''شوف تيفي'' أن شابة سعودية في بداية عقدها الثاني، اختفت قبل 20 يوما، من مدينة تازة، خلال قيامها بزيارة رفقة والديها لأسرة مغربية تجمعهم بها علاقة قرابة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن شابة سعودية في بداية عقدها الثاني، اختفت قبل 20 يوما، من مدينة تازة، خلال قيامها بزيارة رفقة والديها لأسرة مغربية تجمعهم بها علاقة قرابة.

وأوضح قريب المختفية لـ ''شوف تيفي'' يومه الأحد، أن ''علا'' طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 سنة، حلت بالمغرب رفقة والدها ووالدتها السعوديين، وبالتحديد بمدينة تازة، لكنها اختفت فجأة ودون سابق إنذار، مشددا على أنها شابة طبيعية ولا تعاني من أي مشاكل.

وأكد المتحدث أن والديها، قاما بوضع شكاية لدى المصالح الأمنية إلا أنه وإلى حدود الساعة لم تظهر أي معطيات بخصوص ''علا'' التي ما يزال مصيرها مجهولا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السعودية الشابة الشكاية المصالح الأمنية طالبة جامعية

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