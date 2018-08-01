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رضاة الوالدين: أسرار العلاقة القوية التي تجمع الوزير الرميد بوالدته المرحومة ''عائشة الذهبي''

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 13:15 رضاة الوالدين: أسرار العلاقة القوية التي تجمع الوزير الرميد بوالدته المرحومة عائشة الذهبي | بوليتيك
رضاة الوالدين: أسرار العلاقة القوية التي تجمع الوزير الرميد بوالدته المرحومة ''عائشة الذهبي''
توفيت ليلة أمس السبت والدة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية.

شوف تيفي: م.ض

توفيت ليلة أمس السبت والدة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية.

أم الرميد ''عائشة الذهبي'' البالغة من العمر قيد حياتها 77عاما، من المرتقب أن يوارى جثمانها تحت التراب اليوم عصرا، بمسقط رأسها دوار سيدي يحيى بإقليم سيدي بنور.

قبل وفاتها دخلت أم الرميد مستشفى الشيخ خليفة يالدار البيضاء، بعدما ساءت حالتها، 15 يوما قبل عيد الأضحى، ثم خرجت منه بعد التحسن النسبي لحالتها الصحية، لتعود إلى نفس المستشفى، وتسلم روحها إلى بارئها ليلة أمس السبت.

وكانت ''عائشة الذهبي'' مريضة منذ حوالي 3 سنوات، وفي التفاتة ملكية كريمة، تكفل بعلاجها الملك محمد السادس، بحكم العلاقة الخاصة التي تربطه بالرميد، منذ إشرافه على ورش إصلاح القضاء، ثم توشيحه بوسام ملكي.

المرحومة والدة الرميد،عاشت أواخر ثلاث سنوات، حياتها متنقلة بين المستشفى ومنزل الوزير الابن، ومنزل إحدى بناتها بمديونة ضواحي الدار البيضاء، حيث كان يتكفل المساعد الخاص للرميد، وهو زوج أخته أيضا، بنقلها إلى المستشفى و سيدي بنور بصفة دورية، كلما طلبت ذلك، تلبية لطلبها في أي وقت وحين، ومهما كان، وكيفما كان.

مقولة ''الجنة تحت أقدام الأمهات'' كانت شعار الرميد في علاقته بأمه المرحومة، سواء قبل أو بعد الوزارة، حيث كانت علاقته بها وطيدة، يسودها الحب والعطف ، خاصة وهو الابن البكر الذي بوأ العائلة مكانة اجتماعية متميزة، تجاوزت حدود الوطن.

وصرح الرميد ذات مرة لأحد الفاعلين الإعلاميين، وموكله في نفس الآن، أنه كلما ضاقت عليه الأرض بما رحبت وضاقت عليه نفسه، هرب إلى عيادته النفسية الأم الحنون التي يصفها بـ''الجنة''، أوالنهر الذي تعلم فيه الرميد السباحة ببراعة، بدوار سيدي يحيى، بإقليم سيدي بنور، بمعدل زيارة كل شهر إلى شهرين كأقصى حد، حيث يجد راحته النفسية، مستذكرا ذكريات الطفولة والصبا، هربا من منغصات الحياة بحلوها ومرها، ومن السياسة وألغامها.

الرميد بدأ مساره المهني في المحاماة، بعد رفض الجيش انخراطه في صفوفه، ثم ناشطا حقوقيا اشتهر بالدفاع عن المعتقلين السياسين، ومعتقلي الرأي، بمختلف مشاربهم وتوجهاتهم، فكان هاجسه الحقوقي المحافظ، لا غير، ليتوج بتأسيسه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، ثم يتولى منصب وزير العدل والحريات في حكومة ابن كيران، فوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في حكومة العثماني، والذي بالمناسبة لن يستطيع حضور تشييع الجنازة، بحكم تواجده خارج المغرب في مهمة رسمية بالصين.

 

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