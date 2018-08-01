آخر ما كاين في السرقة...مجهولون يضعون مادة ''لاصقة'' لإمساك الأموال بوكالات بنكية بأكادير والحادث يستنفر الأجهزة الأمنية ''فيديو'' ﻿

تفاجأ عدد من زبناء وكالتين بنكيتين بحي بنسركاو بأكادير ليلة أمس السبت بعدم تمكنهم من استلام مبالغهم المالية من الشبابيك الأوتوماتيكية للصراف الآلي بالوكالتين نتيجة إقدام مجهولين على وضع مادة

شوف تيفي:أكادير

تفاجأ عدد من زبناء وكالتين بنكيتين بحي بنسركاو بأكادير ليلة أمس السبت بعدم تمكنهم من استلام مبالغهم المالية من الشبابيك الأوتوماتيكية للصراف الآلي بالوكالتين نتيجة إقدام مجهولين على وضع مادة ''لاصقة'' بهما تمنع الأموال من الخروج.

وحسب مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، فعدد من المواطنين قدموا ليلة أمس السبت للوكالتين السالفتين الذكر لسحب أموالهم وما أن يضع أحدهم بطاقته البنكية بالشبكة ويدخل القن السري، ويختار المبلغ الذي يود سحبه، حتى يتفاجأ بخروج البطاقة البنكية وحدها دون المبلغ المالي الذي قرر إخراجه، وبعد توالي نفس العملية، تم اكتشاف مادة لاصقة بمكان خروج الأموال في مفاجأة صادمة وغير متوقعة.

هذا، وجرى إخطار المصالح الأمنية التي هرعت لعين المكان، بعد تصوير ونشر فيديو خاص عن الحادث وتداوله بعدد من الصفحات الفيسبوكية، واستنفرت مختلف أجهزتها بما فيها الشرطة العلمية والتقنية التي حضرت لعين المكان، وقامت بتطويق المكان، وإجراء مسح شامل به قصد تجميع كافة الأدلة التي ستساعدها من أجل تحديد هوية الواقفين وراء هذه العملية الإجرامية غير مسبوقة، فيما تم ربط الاتصال بالمسؤولين الإداريين على المؤسستين البنكيتين بأمر من النيابة العامة المختصة.