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عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 12:54 عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل | حوادث و حقوق
عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل
لقي شاب في عقده الثاني، مصرعه غرقا، يومه الأحد، خلال سباحته وحيدا بشاطئ مارتيل، بعد أن غامر بنفسه بالرغم من أن أمواج البحر كانت عاتية وتصعب السباحة في مثل هذه الحالة خصوصا عندما يكون البحر هائجا.

''شوف تيفي''

لقي شاب في عقده الثاني، مصرعه غرقا، يومه الأحد، خلال سباحته وحيدا بشاطئ مارتيل، بعد أن غامر بنفسه بالرغم من أن أمواج البحر كانت عاتية وتصعب السباحة في مثل هذه الحالة خصوصا عندما يكون البحر هائجا.

وأوضح مصدر مطلع في كشفه عن بعض التفاصيل، أن الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر قيد حياته 24 سنة، قام بالسباحة إلا أنه فارق الحياة غرقا، بسبب الأمواج العاتية.

وأكد ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية ومباشرة بعد توصلهم بإخبارية في الموضوع، حلوا بشاطئ مارتيل إلا أن جميع محاولاتهم للعثور على جثته باءت بالفشل.

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المغرب شوف تيفي أمواج البحر السباحة شاب

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