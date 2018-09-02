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اعتقال أربعة ''حراكة'' مغاربة تورطوا في عمليات سرقة بإيطاليا

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 12:43 اعتقال أربعة حراكة مغاربة تورطوا في عمليات سرقة بإيطاليا | دولي
اعتقال أربعة ''حراكة'' مغاربة تورطوا في عمليات سرقة بإيطاليا
قامت الشرطة الإيطالية في الساعات الأولى من يوم أمس السبت، بإيقاف عصابة مكونة من أربعة مغاربة، تورطوا في تنفيذ العديد من عمليات السرقة بشمال إيطاليا.

''شوف تيفي''

قامت الشرطة الإيطالية في الساعات الأولى من يوم أمس السبت، بإيقاف عصابة مكونة من أربعة مغاربة، تورطوا في تنفيذ العديد من عمليات السرقة بشمال إيطاليا.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إيطالية، فإن الشرطة فتحت تحقيقا مكنها من التعرف على هوية المغاربة المتورطين في عمليات السرقة، مشيرة إلى أن هؤلاء المغاربة، يستغلون الأوقات المتأخرة من الليل من أجل استهداف الضحايا وخاصة النساء والمسنين.

وأكدت المصادر ذاتها أن الموقوفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و35 سنة، يقيمون بطريقة غير قانونية بإيطاليا، مبرزة أن الشرطة وبعد عملية الإيقاف عرضت الأسلحة التي كانوا يستخدمونها لتنفيد عمليات السرقة.

‫شوف تيفي

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