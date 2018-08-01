عاجل..الإطاحة بأخطر المبحوث عنهم فكازا واللي كيتزعم عصابة الملثمين ﻿

تمكنت عناصر الفرقة السياحية مؤازرين بفرقة التطهير بمدينة الدار البيضاء بقيادة رئيس منطقة أنفا الجديد، يومه الأحد، من الإطاحة بأحد أخطر المبحوث عنهم، نظرا لتزعمه لعصابة ''الملثمين'' المتورطة في

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الفرقة السياحية مؤازرين بفرقة التطهير بمدينة الدار البيضاء بقيادة رئيس منطقة أنفا الجديد، يومه الأحد، من الإطاحة بأحد أخطر المبحوث عنهم، نظرا لتزعمه لعصابة ''الملثمين'' المتورطة في القيام بالعديد من عمليات السرقة بالمدينة القديمة.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الأمر يتعلق بالملقب بـ ''الحماني'' البالغ من العمر حوالي 28 سنة، تورط رفقة عصابته الملقبة بـ ''الملثمين'' في القيام بعمليات السرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض ''السيوف''.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بإشراف من النيابة العامة المختصة، مشددا على أن اعتقال المعني بالأمر سيريح ساكنة المدينة القديمة التي طالبت باعتقاله ، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية التي تورط بها.