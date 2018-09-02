بالفيديو..معركة خطيرة بين عشرات الأشخاص خلال موسم سيدي عبد الجبار العلوي بتافراوت ﻿

توصلت ''شوف تيفي''، يومه الأحد، بمقطع فيديو، يوثق للحظة وقوع معركة خطيرة بين مجموعة من الأشخاص خلال السهرة التي أقيمت، مساء أمس السبت، بتافراوت إقليم تزنيت، بمناسبة موسم الولي الصالح سيدي عبد

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي''، يومه الأحد، بمقطع فيديو، يوثق للحظة وقوع معركة خطيرة بين مجموعة من الأشخاص خلال السهرة التي أقيمت، مساء أمس السبت، بتافراوت إقليم تزنيت، بمناسبة موسم الولي الصالح سيدي عبد الجبار العلوي.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن مجموعة من الشبان في حالة غير طبيعية، دخلوا في نقاش حاد، تطور إلى تبادل للضرب، ما أثار رعب وهلع جميع الحاضرين للسهرة، مشيرا إلى أن المثير في الأمر هو وقوع مثل هذه الأحداث على بعد أمتار فقط من ضريح الولي الصالح سيدي عبد الجبار العلوي.

وأكد المصدر ذاته أن ساكنة المنطقة، عبرت عن استيائها وغضبها الشديد بسبب قيام بعض المنحرفين بهذه التصرفات التي تسيء للمنطقة ولقيمة الولي الصالح، وأيضا للأعراف والتقاليد والقواعد الدينية.