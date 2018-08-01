سرقة سيارات عديدة بتيزنيت تحير الأجهزة الأمنية وتثير مخاوف الساكنة ﻿

خلقت عصابة متخصصة في سرقة السيارات بمدينة تيزنيت حالة من الذعر والهلع في صفوف ساكنة المنطقة، في الوقت الذي حيرت فيه الأجهزة الأمنية التي تواصل تحرياتها على أعلى مستوى لتحديد هوية الواقفين وراء

شوف تيفي:تيزنيت

خلقت عصابة متخصصة في سرقة السيارات بمدينة تيزنيت حالة من الذعر والهلع في صفوف ساكنة المنطقة، في الوقت الذي حيرت فيه الأجهزة الأمنية التي تواصل تحرياتها على أعلى مستوى لتحديد هوية الواقفين وراء سرقة مجموعة من السيارات المركونة بالشارع العام.

وحسب مصادر محلية فالعملية لحدود كتابة هذه الأسطر استهدفت حوالي 10 سيارات لازال مصيرها مجهولا بعدما تركها أصحابها مركونة بجنبات الطريق بمختلف شوارع المدينة ليستفيقوا على وقع اختفائها في ظروف غامضة جدا، وكان آخرها سرقة سيارتين الأسبوع المنصرم إحداهما في ملكية موظف بشركة للاتصالات وأخرى من نوع ''ميرسديس 190'' لمالك إحدى المقاهي المعروفة بالمدينة تمت سرقتها من أمام منزله الكائن بتجزئة أسكا 1 بالقرب من شارع للاعبلة طريق أكادير.

ورجحت بعض المصادر، أن تكون هذه العمليات من صنع شبكة منظمة ومتخصصة في سرقات السيارات بهدف إعادة بيعها سواء من خلال تزوير وثائقها أو تفكيكها كقطع غيار وبيعها على شاكلة أجزاء.

هذا، ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا من أجل الاهتداء لهوية الأشخاص الواقفين وراء هذه السرقات المتتالية، حيث تبذل جهودا جبارة على أعلى مستوى بهدف تفكيك طلاسيم وشفرات هذا العمل الإجرامي المدبر.