المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء لا تتوفر على مرآب لركن سيارات الإسعاف ﻿

نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء توفرها على مرآب تركن فيه سيارات إسعاف جديدة، وأكدت أن جميع سيارات الإسعاف التي تتوفر عليها المؤسسات الصحية بالجهة يتم استقدامها من المرآب المركزي

''شوف تيفي''

نفت المديرية الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء توفرها على مرآب تركن فيه سيارات إسعاف جديدة، وأكدت أن جميع سيارات الإسعاف التي تتوفر عليها المؤسسات الصحية بالجهة يتم استقدامها من المرآب المركزي لوزارة الصحة الذي يوجد مقره بالرباط.

وحسب بلاغ توضيحي للمديرية، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الأحد، فإنه وعلى إثر تداول بعض وسائل الإعلام الإلكترونية لشريط فيديو يتبين فيه ركن عدة سيارات إسعاف في مرآب بتراب عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، فإن المديرية تؤكد أنها لا تتوفر على أي مرآب بهاته المنطقة، وبالتالي لا علاقة لها بذلك المرآب ولا بتلك سيارات الإسعاف الواردة في شريط الفيديو.

وأوضح البلاغ أن جميع سيارات الإسعاف التي تتوفر عليها المؤسسات الصحية بالجهة يتم استقدامها من المرآب المركزي لوزارة الصحة الذي يوجد مقره بالرباط، ويتم توزيعها وتسليمها مباشرة إلى المؤسسات الصحية المعنية والتي بدورها تقوم باستعمالها.