أشهر موسم ديني بجهة سوس ينجو من كارثة حقيقية بعد اندلاع النيران به ﻿

استفاقت ساكنة وزوار الموسم الديني ''تازروالت'' على وقع اندلاع حريق مهول شب بمنطقتين متفارقتين، الأول بأشجار النخيل بزاوية ''أحمد أوموسى'' والثاني بدوار القصبة غير بعيد عن ضريح الوالي الصالح.

شوف تيفي:تيزنيت

استفاقت ساكنة وزوار الموسم الديني ''تازروالت'' على وقع اندلاع حريق مهول شب بمنطقتين متفارقتين، الأول بأشجار النخيل بزاوية ''أحمد أوموسى'' والثاني بدوار القصبة غير بعيد عن ضريح الوالي الصالح.

وخلف هذان الحريقان اللذان تجهل أسباب اندلاعهما حالة من الذعر والهلع في صفوف الأفواج الهائلة من الزوار التي تقاطرت على المكان من كل أنحاء جهة سوس، بفعل بدء أحد المواسم الدينية المشهورة على الصعيد الوطني ''سيدي أحمد أوموسى'' .

ومن جانبها هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان وعملت على إخماد ألسنة النيران المشتعلة والتي بدأت منذ الصباح الباكر وتمكنت بعد مجهودات جبارة من السيطرة عليها وإخمادها وتجنيب المنطقة كارثة عظمى نتيجة مئات الآلاف من المواطنين الذين حجوا لزيارة ضريح الوالي الصالح ''أحمد أوموسى'' بتزروالت بإداوسملال التابعة لإقليم تيزنيت.

كما أفاد نفس المصدر أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، قد فتحوا تحقيقا معمقا لمعرفة ظروف الحادث، والذي يرجح أن يكون بفعلة فاعل، خصوصا وأنه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية للولي الصالح سيدي أحمد أوموسى بتازروالت.