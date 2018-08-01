 أشهر موسم ديني بجهة سوس ينجو من كارثة حقيقية بعد اندلاع النيران به ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة

رضاة الوالدين: أسرار العلاقة القوية التي تجمع الوزير الرميد بوالدته المرحومة عائشة الذهبي | بوليتيك

رضاة الوالدين: أسرار العلاقة القوية التي تجمع الوزير الرميد بوالدته المرحومة ''عائشة الذهبي''

آخر ما كاين في السرقة...مجهولون يضعون مادة لاصقة لإمساك الأموال بوكالات بنكية بأكادير والحادث يستنفر الأجهزة الأمنية فيديو | حوادث و حقوق

آخر ما كاين في السرقة...مجهولون يضعون مادة ''لاصقة'' لإمساك الأموال بوكالات بنكية بأكادير والحادث

عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل | حوادث و حقوق

عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل

اعتقال أربعة حراكة مغاربة تورطوا في عمليات سرقة بإيطاليا | دولي

اعتقال أربعة ''حراكة'' مغاربة تورطوا في عمليات سرقة بإيطاليا

عاجل..الإطاحة بأخطر المبحوث عنهم فكازا واللي كيتزعم عصابة الملثمين | حوادث و حقوق

عاجل..الإطاحة بأخطر المبحوث عنهم فكازا واللي كيتزعم عصابة الملثمين

بالفيديو..معركة خطيرة بين عشرات الأشخاص خلال موسم سيدي عبد الجبار العلوي بتافراوت | حوادث و حقوق

بالفيديو..معركة خطيرة بين عشرات الأشخاص خلال موسم سيدي عبد الجبار العلوي بتافراوت

بالفيديو..مواجهات خطيرة بين جماهير فريق الجيش الملكي وجماهير الاتحاد الزموري بعد نهاية المباراة بالخميسات | بووز

بالفيديو..مواجهات خطيرة بين جماهير فريق الجيش الملكي وجماهير الاتحاد الزموري بعد نهاية المباراة

سرقة سيارات عديدة بتيزنيت تحير الأجهزة الأمنية وتثير مخاوف الساكنة | حوادث و حقوق

سرقة سيارات عديدة بتيزنيت تحير الأجهزة الأمنية وتثير مخاوف الساكنة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

أشهر موسم ديني بجهة سوس ينجو من كارثة حقيقية بعد اندلاع النيران به

بتاريــخ : 2 شتنبر 2018 / 10:05 أشهر موسم ديني بجهة سوس ينجو من كارثة حقيقية بعد اندلاع النيران به | حوادث و حقوق
أشهر موسم ديني بجهة سوس ينجو من كارثة حقيقية بعد اندلاع النيران به
استفاقت ساكنة وزوار الموسم الديني ''تازروالت'' على وقع اندلاع حريق مهول شب بمنطقتين متفارقتين، الأول بأشجار النخيل بزاوية ''أحمد أوموسى'' والثاني بدوار القصبة غير بعيد عن ضريح الوالي الصالح.

شوف تيفي:تيزنيت

استفاقت ساكنة وزوار الموسم الديني ''تازروالت'' على وقع اندلاع حريق مهول شب بمنطقتين متفارقتين، الأول بأشجار النخيل بزاوية ''أحمد أوموسى'' والثاني بدوار القصبة غير بعيد عن ضريح الوالي الصالح.

وخلف هذان الحريقان اللذان تجهل أسباب اندلاعهما حالة من الذعر والهلع في صفوف الأفواج الهائلة من الزوار التي تقاطرت على المكان من كل أنحاء جهة سوس، بفعل بدء أحد المواسم الدينية المشهورة على الصعيد الوطني ''سيدي أحمد أوموسى'' .

ومن جانبها هرعت مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية لعين المكان وعملت على إخماد ألسنة النيران المشتعلة والتي بدأت منذ الصباح الباكر وتمكنت بعد مجهودات جبارة من السيطرة عليها وإخمادها وتجنيب المنطقة كارثة عظمى نتيجة مئات الآلاف من المواطنين الذين حجوا لزيارة ضريح الوالي الصالح ''أحمد أوموسى'' بتزروالت بإداوسملال التابعة لإقليم تيزنيت.

كما أفاد نفس المصدر أن السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي، قد فتحوا تحقيقا معمقا لمعرفة ظروف الحادث، والذي يرجح أن يكون بفعلة فاعل، خصوصا وأنه يتزامن مع الاحتفال بالذكرى السنوية للولي الصالح سيدي أحمد أوموسى بتازروالت.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تيزنيت موسم ديني سيدي أحمد أوموسى حريق مهول أشهر ينجو كارثة حقيقية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة | حوادث و حقوق

بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة

آخر ما كاين في السرقة...مجهولون يضعون مادة لاصقة لإمساك الأموال بوكالات بنكية بأكادير والحادث يستنفر الأجهزة الأمنية فيديو | حوادث و حقوق

آخر ما كاين في السرقة...مجهولون يضعون مادة ''لاصقة'' لإمساك الأموال بوكالات بنكية بأكادير والحادث يستنفر الأجهزة الأمنية ''فيديو''

عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل | حوادث و حقوق

عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل

عاجل..الإطاحة بأخطر المبحوث عنهم فكازا واللي كيتزعم عصابة الملثمين | حوادث و حقوق

عاجل..الإطاحة بأخطر المبحوث عنهم فكازا واللي كيتزعم عصابة الملثمين

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

قصة مؤثرة...تزوجت عندي 12 عام من شيباني و تكرفصت فحياتي بزاف وخرجت للزنقة.د | خارج البلاطو
منذ 14 دقيقة

قصة مؤثرة...''تزوجت عندي 12 عام من شيباني و تكرفصت فحياتي بزاف وخرجت للزنقة.د

بالفيديو..شباب كيشطحو بطريقة هيستيرية وغير طبيعية بمهرجان العنق بالبيضاء‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..شباب كيشطحو بطريقة هيستيرية وغير طبيعية بمهرجان العنق بالبيضاء‎

مواطنة تعيش الجحيم: كنعانيو مع جّيران وكيلوحو علينا الأزبال | خارج البلاطو

مواطنة تعيش الجحيم: ''كنعانيو مع جّيران وكيلوحو علينا الأزبال''

جدة من فاس تكشف تفاصيل خطيرة: خال أحفادي قام باغتصابهم من الدبر | خارج البلاطو

جدة من فاس تكشف تفاصيل خطيرة: ''خال أحفادي قام باغتصابهم من الدبر''

﻿

آخر المستجدات

بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

بالصور..اختفاء شابة سعودية بالمغرب في ظروف غامضة

رضاة الوالدين: أسرار العلاقة القوية التي تجمع الوزير الرميد بوالدته المرحومة عائشة الذهبي | بوليتيك

رضاة الوالدين: أسرار العلاقة القوية التي تجمع الوزير الرميد بوالدته المرحومة ''عائشة الذهبي''

آخر ما كاين في السرقة...مجهولون يضعون مادة لاصقة لإمساك الأموال بوكالات بنكية بأكادير والحادث يستنفر الأجهزة الأمنية فيديو | حوادث و حقوق

آخر ما كاين في السرقة...مجهولون يضعون مادة ''لاصقة'' لإمساك الأموال بوكالات بنكية بأكادير والحادث

عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل | حوادث و حقوق

عاجل..نهاية مؤلمة لحياة شاب بشاطئ مارتيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.