حصري..هذا جديد قضية سعد لمجرد بفرنسا ﻿

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها بسان تروبيه جنوب فرنسا، ستمثل عشية يوم غد الاثنين، أمام قاضي التحقيق للاستماع لها للكشف عن حقيقة تهمة الاغتصاب

''شوف تيفي''

أكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن الشابة التي تتهم الفنان المغربي سعد لمجرد باغتصابها بسان تروبيه جنوب فرنسا، ستمثل عشية يوم غد الاثنين، أمام قاضي التحقيق للاستماع لها للكشف عن حقيقة تهمة الاغتصاب التي توجهها للفنان المغربي.

وأوضح المصدر ذاته أن قاضي التحقيق، استمع قبل يومين إلى الشهود، ويتعلق الأمر بالعاملين بالفندق الذي كان ينزل به لمجرد، مشيرا إلى أن هذا الأخير ما يزال متواجدا بمنطقة سان تروبيه إلى غاية انتهاء البحث في هذا الملف.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي، أمر بإطلاق سراح سعد لمجرد بكفالة، مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد بعد أن وجهت له تهمة الاغتصاب.