المنتدى المغربي للمستهلك يطالب بمراقبة الأدوات المدرسية ويطالب بزجر المخالفين ﻿

وجه المنتدى المغربي للمستهلك بمناسبة الدخول المدرسي الجديد،2019/2018 نداء، إلى السلطات الرقابية والصحية والإدارية وكافة السلطات والهيئات المعنية بالصحة والتغذية المدرسية و مصالح مراقبة الأسعار،

شوف تيفي

وجه المنتدى المغربي للمستهلك بمناسبة الدخول المدرسي الجديد،2019/2018 نداء، إلى السلطات الرقابية والصحية والإدارية وكافة السلطات والهيئات المعنية بالصحة والتغذية المدرسية و مصالح مراقبة الأسعار، إلى القيام بواجبها الرقابي فيما يتعلق بالدخول المدرسي في كل جوانبه:

وحث المنتدى في بيان توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، الهيئات المسؤولة على مراقبة الأدوات المدرسية على مستوى الجودة وعلى مستوى الأسعار، والتأمين المدرسي ورسوم التسجيل وبيع الكتب في بعض المدارس خاصة بعد إقدام بعض مؤسسات التعليم الخصوصي على بيع الكتب و اللوازم المدرسية داخل مقراته.

وقدم المنتدى في ذات البيان، ملتمسا من المصالح المختصة التربوية والإدارية والرقابية للقيام بمجموعة من الاجراءات الرقابية :

-إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بإصدار عناوين الكتب المدرسية للسنة الدراسية الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل سنة، ليتمكن أرباب القطاع من الاطلاع على الكتب المقررة واللوازم الجديدة الخاصة بكل مستوى دراسي، واقتنائها في الوقت المناسب ( سياسة تقريب الخدمات من المستهلك).

- الالتزام بعدم تغيير اللوائح بعد إصدارها بالإضافة إلى التشطيب على عبارة ''هذه الكتب تباع بالمؤسسة أو تباع عند فلان''، فهي عبارة غير قانونية ومكلفة ماديا للمستهلك ، ولذلك يجب الكف عن تحويل فضاء هذه المؤسسات التربيوية إلى متاجر لبيع الكتب واللوازم المدرسية''.

كما طالب المنتدى السلطات الصحية بمراقبة مصادر الأدوات المدرسية من أغلفة ودفاتر وأقلام الرصاص لما تتضمنه من مواد قد تكون سامة أو ذات حمولة كيماوية تفوق المقدار المسموح به عالميا في تصنيعها.

ودعا المنتدى مصالح وزارات التجارة والصناعة، والداخلية، و الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وزارة التربية الوطنية و المصالح الجمركية، إلى إخضاع عينات من هذه الأدوات إلى الاختبار التحليلي العلمي والتقني الفيزيائي وكذا المطاعم والوجبات الغذائية المدرسية وإخضاعها لراقبة صحية مسبقة ولمقدميها، وذلك درءًا للمخاطر وحفاظا على صحة المستهلك عموما والمستهلك الصغير خصوصا، كما ندعو الموردين ومصالح التجارة الخارجة والمنتجين الوطنيين إلى توفير ألأدوات المدرسية التي تتوفر فيها المعايير الصحية والجودة العالمية، مضيفا دعوته، وزارة المالية والاقتصاد إلى مراقبة مؤسسات وشركات التأمين وخاصة أسعار التأمين المدرسي، والحد من تجاوزات مقدمي هذه الخدمات،

كما حث المنتدى في بيانه، ''الإدارة العامة للأمن الوطني إلى توفير الأمن للمحيط المدرسي، وردع المتسكعين والمتربصين بأبنائنا وبناتنا وتهديد سلامتهم الجسدية والعقلية ( الوقاية من المخدرات وأخواتها مما يخرب العقول والأجسام) - ولم لا إحداث ''شرطة مدرسية'' – على غرار الشرطة السياحية – تساهم في تمويلها الجهات والجماعات المحلية''.