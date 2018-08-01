طقس حار وأمطار بهذه المناطق اليوم الأحد ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس الحار بأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الجنوبية، وحار نسبيا بوديان ملوية وبداخل منطقة سوس ، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يستمر الطقس الحار بأقصى الجنوب الشرقي للأقاليم الجنوبية، وحار نسبيا بوديان ملوية وبداخل منطقة سوس ، فضلا عن تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية في بعض المناطق، وسحب منخفضة كثيفة بالواجهة المتوسطية مصحوبة بقطرات مطرية. وسيلاحظ تشكل سحب غير مستقرة ستعطي قطرات مطرية متفرقة أو زخات رعدية بمرتفعات الأطلس ونواحيه، والسفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، كما سيلاحظ تشكل سحب أخرى مدارية ستهم داخل الأقاليم الجنوبية مع قطرات مطرية محليا عاصفية. وعدا ذلك، ستبقى الأجواء مستقرة والسماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي جهات المملكة.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومن القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وشمالية إلى غربية بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 30 درجة بالسهول الغربية للأطلس، والجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و 26 بالسايس والريف وداخل سوس، وما بين 16 و 23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 24 و 29 درجة بالمرتفعات وبالقرب من السواحل، والمناطق الشمالية الغربية للأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و35 درجة بالشمال الشرقي ووديان ملوية و سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وداخل الشياضمة وسوس والسايس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و 43 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق وجنوب الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبباقي السواحل الأطلسية.