هيئة حقوقية تندد بتسيب الجريمة وغياب الأمن في منطقة تيقاجوين بإقليم ميدلت ﻿

استنكرت '' الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام'' ''ما وصلت إليه قرية تيقاجوين التي أصبحت محجا لكل الراغبين في اقتناء المخدرات بكل أنواعها والتي كانت سببا في ظهور

شوف تيفي

استنكرت '' الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام'' ''ما وصلت إليه قرية تيقاجوين التي أصبحت محجا لكل الراغبين في اقتناء المخدرات بكل أنواعها والتي كانت سببا في ظهور الإجرام بهذه البلدة النائية حتى أصبح السكان بها يخافون حتى من قضاء أغراضهم الشخصية خارج المنازل في بعض الأحيان''.

وأضاف بلاغ صادر عن '' الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، ''والغريب أن هذا الوضع ازداد فظاعة منذ قدوم خليفة القائد الحالي لتيقاجوين الذي لم يقم ولو بخطوة وحيدة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة''.

كما ندد بلاغ الهيئة من كون '' المخدرات أصبحت تستعمل جهارا في قلب البلدة وفي المقاهي التي يجلس فيها خليفة القائد، وأمام أعينه ولا يحرك ساكنا ''.

وأوضح البلاغ أن الشبكة تعتزم ''مراسلة عامل إقليم ميدلت لوضع الصورة أمامه عله يقوم بالمتعين وإيفاد رجل سلطة جديد ونزيه وغير مدمن لتنظيف هذه البلدة من هذا العبث''.

وسجلت الشبكة وقوع حالة اعتداء وقعت مؤخرا لـ''أحد الأشخاص (أ.أ)، يسكن بمنطقة ملوية التابعة للمجال الترابي لجماعة تيغسالين إقليم خنيفرة لاعتداء خطير بمسكنه بالأسلحة البيضاء من طرف مجموعة من المجرمين المدمنين بتيقاجوين بغرض السرقة، كانوا ملثمين والمعتدى عليه يرقد حاليا بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة في حالة حرجة جدا''.