''ديما بياعة'' أول فنانة عربية تحصد جائزة في مهرجان Kristallen Award السويدي ﻿

تم تكريم النجمة السورية ''ديما بياعة'' و زوجها رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو ، مساء يوم أمس الجمعة، في العاصمة السويدية ستوكهولم ، ضمن فعاليات مهرجان Kristallen Award .

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تم تكريم النجمة السورية ''ديما بياعة'' و زوجها رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو ، مساء يوم أمس الجمعة، في العاصمة السويدية ستوكهولم ، ضمن فعاليات مهرجان Kristallen Award .

وأفادت مصادر إعلامية أن الزوجين نالا جائزة عن فئة أفضل برنامج من تلفزيون الواقع ، وبرنامج ديما يحمل عنوان '' رحلة ديما '' و هو أول برنامج عربي بإنتاج التلفزيون السويدي ، كما أنه أول برنامج عربي يحصد جائزة في السويد ، لتكون النجمة السورية أول فنانة عربية تحصد جائزة في المهرجان السويدي ، و يرصد البرنامج يوميات ديما وزوجها أحمد، وهما في طريق بحثهما عن مسكن .

وأضافت المصادر، أنه فور إعلان الخبر سارع أصدقاء النجمة و زوجها للمباركة ، و منهم الفنانة السورية القديرة مها المصري والدة ديما بياعة التي نشرت صورة لابنتها ، و كتبت عليها مهنئةً :

'' ألف مبروك يا روح قلبي ، أحلى شي سمعتو اليوم و أحلى يوم كان اليوم ، جائزة أفضل برنامج بالسويد مبروك إلك و لأحمد و إنشاء الله من نجاح لنجاح ، بحبك يا روح قلبي وبرفع راسي فيكي '' .