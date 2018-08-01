عبد المولى عبد المومني يبرز دور التعاضد في النهوض بنظام الحماية الاجتماعية ﻿

استعرض عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعض ملامح التجربة المغربية لدور التعاضد في النهوض بأنظمة الحماية الاجتماعية التي عرفت عدة تطورات منذ

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استعرض عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعض ملامح التجربة المغربية لدور التعاضد في النهوض بأنظمة الحماية الاجتماعية التي عرفت عدة تطورات منذ سنة 2005 بإطلاق الملك محمد السادس، لنظام التغطية الصحية الإجبارية التي تتحملها الدولة، الأمر الذي فسح المجال ليصبح التعاضد قاطرة للتغطية الصحية التكميلية، بالنسبة للمواطنين المغاربة بناء على مساهمات المنخرطين.

وأكد عبد المومني، خلال مشاركته في المنتدى 12 للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، الخاص باجتماعات اللجان التقنية المنعقد يومي 27 و28 غشت بجنيف، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاركته في هذا المنتدى، ''تأتي في سياق التفاعل مع رؤية الملك محمد السادس الذي دعا إلى تطوير قطاع الحماية الاجتماعية وإعطائه الأولوية التي يستحقها، وعلى رأسه قطاع التعاضد الذي يلعب دورا مهما في التخفيف من عبء المصاريف الصحية التي تثقل كاهل الأسر، وذلك بتحمل جزء من مصاريف العلاجات الطبية، وتسهيل الولوج للخدمات الصحية للمنخرطين وذويهم، عن طريق مبادرات اجتماعية وتضامنية تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية والإدارية من المواطنين في إطار الجهوية التعاضدية''.

وأضاف المصدر أنه ''على هامش هذا المنتدى تباحث عبد المومني رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد مع ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدولة مدغشقر ''نونتي ناينا راوليزواNantenaina Raoelisoa '' سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات في مجال التعاضد والحماية الاجتماعية. وبهذه المناسبة وجه عبد المومني دعوة إلى المسؤول الملغاشي للعب دور لدى مؤسسات التعاضد في بلاده، لحثها على الانخراط في ''الاتحاد الإفريقي للتعاضد''، والاستفادة من البرامج وتبادل الخبرات لرفع تحدي الحماية الاجتماعية لكل المواطنين على المستوى القاري.

كما أوضح البلاغ، أن ''عبد المومني الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للتعاضد، أجرى مباحثات مع المدير العام لتعاضدية الأمن بدولة الشيلي ''كريستيان موراغا Cristiaine Moraga'' بهدف تعزيز التعاون مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، ودراسة إمكانيات خلق شراكة بين المؤسستين التعاضديتين للنهوض بمبادئ وقيم التعاضد''.

جدير بالذكر أن عبد المولى عبد المومني، شارك في هذا المنتدى بصفته، نائب رئيس إفريقيا والشرق الأوسط للجنة التقنية الخاصة بالتعاضد بالجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، التي تضع من بين أولوياتها الدفاع عن توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات.

وتعد الجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، منظمة دولية، تضم عدة مؤسسات للحماية الاجتماعية في العالم، تسعى للنهوض بالحماية الاجتماعية كبعد اجتماعي في سياق العولمة، تأسست سنة 1927 ويوجد مقر كتابتها بمنظمة العمل الدولية في جنيف.