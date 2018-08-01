وزارة الثقافة والاتصال تصدر كتابا يروم التعريف بفن عبيدات الرما وطنيا ودوليا لصيانته وحمايته من الاندثار ﻿

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، عن إصدار كتاب يضم الدراسات والأبحاث التي عرفتها الندوات السابقة للمهرجان الوطني لعبيدات الرما، والتي حرصت المديرية الجهوية على جمعها وإعدادها للنشر،

شوف تيفي

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، عن إصدار كتاب يضم الدراسات والأبحاث التي عرفتها الندوات السابقة للمهرجان الوطني لعبيدات الرما، والتي حرصت المديرية الجهوية على جمعها وإعدادها للنشر، تزامنا مع فعاليات الدورة الثامنة عشرة منه، المزمع تنظيمها من 13 إلى 16 شتنبر 2018 بمدينة بني ملال.

وتمثل هذه الدراسات، وفق بلاغ لوزارة الثقافة والاتصال، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، ''أهمية كبيرة في إحياء وتثمين الموروث الثقافي اللامادي وتحصينه من الاندثار، من خلال ربط هذه التظاهرة الفنية الممتدة في التاريخ المغربي وهويته الحضارية، بالبحث العلمي والأكاديمي الذي ما فتئ ينير عتمات التاريخ الفني والثقافي لبلادنا، بكثير من الاهتمام والعناية التي توليها الوزارة للتراث والثقافة بشكل عام، تنفيذا للتوجيهات الملكية التي تلح على ضرورة تثمين تراثنا المادي واللامادي باعتباره رأسمالا رمزيا ومدخلا أساسيا لتعزيز هويتنا الحضارية''.

وأضاف بلاغ الوزارة، أن ''الكتاب المعنون بـ : '' عبيدات الرما بالمغرب بين الفني والجمالي''، سيتم تقديمه في نشاط ثقافي كبير خلال فعاليات هذه الدورة من المهرجان، كما ستتم ترجمته إلى أربع لغات أخرى: الأمازيغية، الفرنسية، الإسبانية، والإنجليزية، من طرف المديرية الجهوية لوزارة الثقافة ببني ملال''.

مشيرا إلى أنه ''سيتم نشر الترجمات تباعا خلال الموسم الثقافي المقبل، وذلك في سياق التعريف بهذا التراث الفني والثقافي وطنيا و دوليا، وهو ما سنقوم به في العديد من المهرجانات المماثلة والتي تعنى بتراثنا الفني والجمالي والثقافي، ضمن استراتيجية تثمين الثقافة والتراث المغربيين ونشرهما والتعريف بهما عالميا''.