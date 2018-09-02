بعد روبورطاج ''شوف تيفي'' الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدخل على خط خروقات دار الخير بتيط مليل ﻿

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية على خلفية الخروقات والمآسي الاجتماعية والإنسانية التي سجلتها الهيئة بالمركز الاجتماعي ''دار الخير تيط مليل''، من وقائع خطيرة عن ما يعيشه نزلاء المركز

شوف تيفي

نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وقفة تضامنية على خلفية الخروقات والمآسي الاجتماعية والإنسانية التي سجلتها الهيئة بالمركز الاجتماعي ''دار الخير تيط مليل''، من وقائع خطيرة عن ما يعيشه نزلاء المركز من معانات وظروف مزرية جد صعبة كما يأتي

وأكد مصدر لـ''شوف تيفي''، أن الهيئة طالبت الجهات المسؤولة بالتعجيل بفتح تحقيق ومحاسبة جميع المتورطين والمتواطئين والمتقاعسين كيفما كانت مسؤولياتهم وصفاتهم.

وأضاف ذات المصدر أن المتصرف القضائي ممثل هيأة العدل بمساندة من إداري بالمركز، أمر باعتقال جميع نزلاء دار الخير تيط مليل حتى لا يخرج صوتهم للعلن وهذا الإجراء يعتبر إجراء تعسفيا في حق النزلاء وإرسال متعاونين معه من أجل منع الصحافة من تغطية الحدث.