بعد الخطب الملكية ..مجلس جهة الرباط يتدارس قضايا تشغيل الشباب ﻿

ترأس عبد الصمد سكال رَئيس مَجلس جهة الرباط سلا القنيطرة رُفْقة نائبه إدريس السنتيسي، جلسة عمل تتعلق بالتشغيل حضرها مجموعة من المسؤولين في قطاع التشغيل.

شوف تيفي

ترأس عبد الصمد سكال رَئيس مَجلس جهة الرباط سلا القنيطرة رُفْقة نائبه إدريس السنتيسي، جلسة عمل تتعلق بالتشغيل حضرها مجموعة من المسؤولين في قطاع التشغيل.

وذكر رئيس مجلس الجهة في مستهل الاجتماع، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم السبت، بالمَرجعيات ذات الصلة وعلى رأسها الخطب الملكية ومنها خطاب 20 غشت 2018 وبَرنامج التنمية الجهوية الذي يشكل الوثيقة المرجعية التي تتضمن أولويات مجلس الجهة وباقي شركائه المؤسساتيين؛ مع التأكيد على ضرورة ربطه باستراتيجيات هذه المؤسسات ومنها الوكالة الوطنية لأنعاش التشغيل والكفاءات.

وقد شكل اللقاء مناسبة، للتذكير بما تضمنته اتفاقيات الشراكة والتعاون التي أبرمها مجلس الجهة مع المؤسسات ذات الصلة ومنها اتفاقية شراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات واتفاقية شراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن؛ بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الشغل والإدماج المهني والمكتب الدولي للشغل في إطار تنزيل البرنامج الجهوي للتشغيل.

وأضاف البلاغ، أنه تم في ذات اللقاء تقديم أولويات عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمتمثلة في توسيع الشراكات ؛ وخلق فرص للعمل بين وكالة تحدي الألفية؛ والتكوين التأهيلي ودعم المقاولات؛ وتقديم فرص تدريبات للمتخرجين الجدد.

وأوضح البلاغ أن اللقاء خلص إلى ضرورة تعميق التفكير مع باقي الشركاء المؤسساتيين ومنظمات المجتمع المدني التي تشتغل في المجال.