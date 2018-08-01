العلبة الصوتية تنوب عن بوليف في التواصل فيما يعيش مغاربة العالم جحيم العبورإلى الضفة الأخرى ﻿

بعد ما نشرت شوف تيفي، اليوم، فيديوهات تبرز المعاناة التي يعيشها مغاربة العالم عبر بوابة ميناء المتوسط أوميناء طنجة، حيث اضطر مهاجرون خلال الثلاثة أيام الماضية إلى الانتظار خارج الميناء لأكثر من

شوف تيفي

بعد ما نشرت شوف تيفي، اليوم، فيديوهات تبرز المعاناة التي يعيشها مغاربة العالم عبر بوابة ميناء المتوسط أوميناء طنجة، حيث اضطر مهاجرون خلال الثلاثة أيام الماضية إلى الانتظار خارج الميناء لأكثر من 18ساعة.

وذكرت مصادر لـ شوف تيفي، أن ميناء طنجة المتوسط يعرف منذ الأربعاء الماضي تدفقات استثنائية، عجزت فيها مصالح الميناء عن ضبط عملية المرور حتى تمر في ظروف سلسة لكن دون جدوى.

وكان الوزير المنتدب في النقل نجيب بوليف، قد وصف عملية عبور الحالية ، في تدوينة سابقة، إثر الزيارة التفقدية التي قام بها للميناء طنجة المتوسط، بداية الأسبوع الجاري، بكونها إشكالات تدبيرية بسيطة !

ووجه الوزير، عبر تدوينة فيسبوكية، نداءا إلى المسافرين، المتوجهين نحو مينائي طنجة المتوسط أوطنجة المدينة، يوم الخميس30 المنصرم، يطلب منهم البقاء في باحات الاستراحة أو محطات الطريق السيار، لأن جميع منافذ المينائين ممتلئة، مطالبا من لم يغادرمنازلهم، بمتابعة المعطيات المرتبطة بالعبور حتى يقرروا الوقت المناسب للانطلاق !

و حاولت شوف تيفي، أكثر من مرة ، الاتصال بالوزير لمعرفة حقيقة ما يجري، لكن دون جدوى،حيث نابت عنه العلبة الصوتية، وكفى الوزير شر التواصل !