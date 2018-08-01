برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد ﻿

أظهر فيديو تداوله نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد الله العلوي بإقليم شفشاون وهو يلقي كلمة بأحد المساجد التابعة لجماعة ''تامورت دوار بوصمعة'' .

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أظهر فيديو تداوله نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد الله العلوي بإقليم شفشاون وهو يلقي كلمة بأحد المساجد التابعة لجماعة "تامورت دوار بوصمعة" .

وأوضح البرلماني في تصريح لمصدر إعلامي، يوم أمس الجمعة، بأن الأمر يتعلق بحوار دار بينه وبين سكان المنطقة حول مشاكلهم اليومية، ولقد أثير الموضوع بعد صلاة الجمعة وهم مازالوا داخل المسجد.

وكشف العلوي لذات المصدر: "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية شريط فيديو يبين تناولي كلمة بالمسجد، ولتنوير الرأي العام الشفشاوني والوطني، وبعد انتهاء شعائر صلاة الجمعة ومغادرة إمام المسجد والمصلين، طلب مني مجموعة من المواطنين الذين ألحوا وأصروا على طرح مشاكل تهم المنطقة".

كما أشار المصدر إلى أن البرلماني قدم اعتذاره قائلا: " وإذ أقدم اعتذاري عن التصرف الذي كان عن حسن نية ولم يكن في علمي أن المساجد يمنع استعمالها للتواصل مع المواطنين".