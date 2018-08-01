 برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد الخطب الملكية ..مجلس جهة الرباط يتدارس قضايا تشغيل الشباب | بوليتيك

بعد الخطب الملكية ..مجلس جهة الرباط يتدارس قضايا تشغيل الشباب

العلبة الصوتية تنوب عن بوليف في التواصل فيما يعيش مغاربة العالم جحيم العبورإلى الضفة الأخرى | بوليتيك

العلبة الصوتية تنوب عن بوليف في التواصل فيما يعيش مغاربة العالم جحيم العبورإلى الضفة الأخرى

برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد | بوليتيك

برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد

العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي | بوليتيك

العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي

مرصد حقوقي يدخل على خط واقعة اغتصاب طفل بالجديدة | مجتمع

مرصد حقوقي يدخل على خط واقعة اغتصاب طفل بالجديدة

وفاة والدة الوزير المصطفى الرميد | بوليتيك

وفاة والدة الوزير المصطفى الرميد

تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي | مجتمع

تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي

وفد من البرلمان الأوروبي يزور الأقاليم الجنوبية للإقرار النهائي لاتفاقية الصيد البحري | بوليتيك

وفد من البرلمان الأوروبي يزور الأقاليم الجنوبية للإقرار النهائي لاتفاقية الصيد البحري

ابن الراحل محمد مجيد ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق ولد الفشوش قاتل أمه بالبيضاء | حوادث و حقوق

ابن الراحل محمد مجيد ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق "ولد الفشوش" قاتل أمه

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 23:33 برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد | بوليتيك
برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد
أظهر فيديو تداوله نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد الله العلوي بإقليم شفشاون وهو يلقي كلمة بأحد المساجد التابعة لجماعة ''تامورت دوار بوصمعة'' .

شوف تيفي:

أظهر فيديو تداوله نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، البرلماني عن الاتحاد الدستوري، عبد الله العلوي بإقليم شفشاون وهو يلقي كلمة بأحد المساجد التابعة لجماعة "تامورت دوار بوصمعة" .

وأوضح البرلماني في تصريح لمصدر إعلامي، يوم أمس الجمعة، بأن الأمر يتعلق بحوار دار بينه وبين سكان المنطقة حول مشاكلهم اليومية، ولقد أثير الموضوع بعد صلاة الجمعة وهم مازالوا داخل المسجد.

وكشف العلوي لذات المصدر: "تناقلت بعض المواقع الإلكترونية شريط فيديو يبين تناولي كلمة بالمسجد، ولتنوير الرأي العام الشفشاوني والوطني، وبعد انتهاء شعائر صلاة الجمعة ومغادرة إمام المسجد والمصلين، طلب مني مجموعة من المواطنين الذين ألحوا وأصروا على طرح مشاكل تهم المنطقة".

كما أشار المصدر إلى أن البرلماني قدم اعتذاره قائلا: " وإذ أقدم اعتذاري عن التصرف الذي كان عن حسن نية ولم يكن في علمي أن المساجد يمنع استعمالها للتواصل مع المواطنين".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب برلماني شفشاون ظروف إلقاء كلمة المساجد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد الخطب الملكية ..مجلس جهة الرباط يتدارس قضايا تشغيل الشباب | بوليتيك

بعد الخطب الملكية ..مجلس جهة الرباط يتدارس قضايا تشغيل الشباب

العلبة الصوتية تنوب عن بوليف في التواصل فيما يعيش مغاربة العالم جحيم العبورإلى الضفة الأخرى | بوليتيك

العلبة الصوتية تنوب عن بوليف في التواصل فيما يعيش مغاربة العالم جحيم العبورإلى الضفة الأخرى

العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي | بوليتيك

العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي

وفاة والدة الوزير المصطفى الرميد | بوليتيك

وفاة والدة الوزير المصطفى الرميد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاب يعتدي على فتاة وسط الشارع بالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

شاب يعتدي على فتاة وسط الشارع بالبيضاء

الطفلة آية تدخل مرحلة الخطر... وهاشنو وقع ليها فاش سمعات خبر اعتقال المجرد | حالة خاصة

الطفلة آية تدخل مرحلة الخطر... وهاشنو وقع ليها فاش سمعات خبر اعتقال المجرد

حالة غريبة وصادمة بجبال المغرب المنسي..أسرة بأكملها تعاني من الإعاقة محرومة من أبسط شروط العيش الكريم | حالة خاصة

حالة غريبة وصادمة بجبال المغرب المنسي..أسرة بأكملها تعاني من الإعاقة محرومة من أبسط شروط العيش الكريم

فتاة قاصر تكشف تفاصيل تعرضها للاختطاف والاغتصاب بفاس | حالة خاصة

فتاة قاصر تكشف تفاصيل تعرضها للاختطاف والاغتصاب بفاس

﻿

آخر المستجدات

بعد الخطب الملكية ..مجلس جهة الرباط يتدارس قضايا تشغيل الشباب | بوليتيك
منذ 4 دقائق

بعد الخطب الملكية ..مجلس جهة الرباط يتدارس قضايا تشغيل الشباب

العلبة الصوتية تنوب عن بوليف في التواصل فيما يعيش مغاربة العالم جحيم العبورإلى الضفة الأخرى | بوليتيك

العلبة الصوتية تنوب عن بوليف في التواصل فيما يعيش مغاربة العالم جحيم العبورإلى الضفة الأخرى

برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد | بوليتيك

برلماني شفشاون يعتذر ويوضح ظروف إلقائه لكلمة بأحد المساجد

العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي | بوليتيك

العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.