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العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 22:39 العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي | بوليتيك
العثماني يطير إلى الصين بعد تكليف ملكي
يقوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ابتداء من يوم غد الأحد 2 شتنبر 2018، بتكليف من الملك محمد السادس، بزيارة جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في القمة الإفريقية الصينية الثالثة، التي ستحتضنها

شوف تيفي

 

يقوم رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ابتداء من يوم غد الأحد 2 شتنبر 2018، بتكليف من الملك محمد السادس، بزيارة جمهورية الصين الشعبية للمشاركة في القمة الإفريقية الصينية الثالثة، التي ستحتضنها العاصمة بكين.

وسيشارك العثماني، وفق بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت، في الأنشطة الموازية لهذه القمة، ولا سيما الاجتماع السادس لندوة المقاولين الصينيين والأفارقة، كما سيجري لقاءات ومباحثات مع عدد من المسؤولين والمستثمرين الصينيين.

وأكد البلاغ أن رئيس الحكومة سيترأس الوفد المغربي الذي يضم وزراء ومسؤولين من عدد من القطاعات.

 

‫شوف تيفي

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