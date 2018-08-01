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مرصد حقوقي يدخل على خط واقعة اغتصاب طفل بالجديدة

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 22:31 مرصد حقوقي يدخل على خط واقعة اغتصاب طفل بالجديدة | مجتمع
مرصد حقوقي يدخل على خط واقعة اغتصاب طفل بالجديدة
في جديد واقعة اغتصاب طفل قاصر بإقليم الجديدة، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن دخوله على خط هذا الملف، وذلك من خلال توجيه نداء إلى المشرفين على البحث والتحقيق الجنائي بإقليم

"شوف تيفي"

في جديد واقعة اغتصاب طفل قاصر بإقليم الجديدة، أعلن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن دخوله على خط هذا الملف، وذلك من خلال توجيه نداء إلى المشرفين على البحث والتحقيق الجنائي بإقليم الجديدة من أجل إنصاف الضحية وعائلته، والحرص على حسن سير العدالة الجنائية.

وأكد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، في بيان له، على أنه علم بواقعة هتك عرض الطفل القروي القاصر "ح.ي" البالغ من العمر عشر سنوات ، والمنتمي إلى عائلة فقيرة تقطن بدوار فراج ، بجماعة علي بن يوسف بإقليم الجديدة ، بتاريخ 10 غشت 2018 ، وما نجم عنه من آثار جسمية أكيدة على دبر الطفل الضحية كما يستفاد من الشهادتين الطبيتين المنجزتين على التوالي بتاريخ 10 و13غشت 2018 وبالخصوص تقرير الخبرة الطبية الصادرة بتاريخ 15 غشت 2018 و المرفوع إلى الوكيل العام للملك من طرف طبيبة الطب الشرعي التابعة للمركز ألاستشفائي الإقليمي بالجديدة.

وأوضح المرصد أن هاته الواقعة الجرمية التي أحدثت صدمة اجتماعية ونفسية جسيمة لدى الطفل الضحية القاصر، ولدى عائلته ، أرفقها تعاطف أهالى الدوارالذي يقطن به، ولقيت صدى إعلاميا وتعاطفا لعدد من التنظيمات الجمعوية والحقوقية، داعية الجهات القضائية المشرفة المختصة، إلى الحرص على مراقبة مدى سلامة المساطر المنجزة في إطار البحث التمهيدي والأخذ بعين الاعتبار خصوصية الضحية لإنصافه وضمان حسن سير العدالة الجنائية ،

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بيان المرصد الوطني لمحاربة الرشوة دوار طفل الاغتصاب

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