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تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 21:44 تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي | مجتمع
تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي
أعلنت التنسيقية الثلاثية للجمعيات الوطنية لأطر الإدارة التربوية، تزامنا مع إعلان وزارة التعليم عن تاريخ الدخول المدرسي لموسم 2019/2018، عن مقاطعتها لجميع الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها

شوف تيفي

أعلنت التنسيقية الثلاثية للجمعيات الوطنية لأطر الإدارة التربوية، تزامنا مع إعلان وزارة التعليم عن تاريخ الدخول المدرسي لموسم 2019/2018، عن مقاطعتها لجميع الاجتماعات واللقاءات التي تعقدها الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم ومصالحها ابتداءً من يوم الإثنين 3 شتنبر الجاري.

وأضافت التنسيقية الثلاثية في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه اليوم السبت، أنه سيمتنع عن استقبال وتأطير وتكوين متدربي مسلك الإدارة التربوية، وكذا سيمتنع عن زيارة المديريات والأكاديميات التعليمية، وعن قبول التكليفات لتسيير مؤسسات تعليمية، ولتعويض الخصاص بالثانوي الإعدادي والتأهيلي من رؤساء المؤسسات من طرف النظار والحراس العامين.

وأكدت التنسيقية، في ذات البلاغ، "على مقاطعة جلب وإرسال البريد ومقاطعة البريد الإلكتروني إبتداءً من الإثنين 17 شتنبر 2018 إلا بالنسبة للوثائق المستعجلة مثل محاضر الالتحاق بالعمل الخاصة بالموظفيين الجدد ووثائق الامتحان المهني، الشواهد الطبية".

ويأتي هذا التصعيد لتشبث التنسيقية الثلاثية المكونة من "الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، والجمعية الوطنية للحراس العامين ، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب"، بحق الأطر التربوية من رخصة سنوية خلال شهر غشت التي يراد حرمانهم منها لدواعي واهية من قبيل تأهيل المؤسسات وتفعيل المداومة".



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شوف تيفي المغرب تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية أمزازي الدخول المدرسي

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