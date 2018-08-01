ابن الراحل محمد مجيد ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق "ولد الفشوش" قاتل أمه بالبيضاء ﻿

يعتزم سفيان مجيد، ابن الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس بمدينة الدار البيضاء، وأمه التي راحت ضحية ''ولد الفشوش'' الذي دهسها بسيارته الفاخرة عندما كانت تمارس نشاطها

شوف تيفي

يعتزم سفيان مجيد، ابن الراحل محمد مجيد الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية للتنس بمدينة الدار البيضاء، وأمه التي راحت ضحية "ولد الفشوش" الذي دهسها بسيارته الفاخرة عندما كانت تمارس نشاطها الرياضي بكورنيش عين الذئاب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء المقبل، للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق الجاني الذي قتل أكثر من ضحية بسبب سياقته الجنونية.

وأفاد مصدر لشوف تيفي، أن ابن الضحية عمل على التنسيق مع مجموعة من هيئات المجتمع المدني من أجل إنجاح الوقفة الاحتجاجية.

وأوضح المصدر أن سفيان عمل على تصميم "تيشورت " مكتوب عليه "اليوم مي وغدا أمك"، للتحسيس بفظاعة الجرم الذي ارتكبه ولد الفشوش والذي لم يحترم لا قانون السير ولا الإنسانية.





