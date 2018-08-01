عاجل..نايضة بعد مباراة الجيش الملكي واتحاد الزموري للخميسات والقضية خطيرة بزاف ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ملعب 18 نونبر بالخميسات، يعرف في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة استنفار أمني، عقب قيام جماهير محسوبة على فريق الجيش الملكي بأعمال شغب خطيرة، ما تسبب في إصابة العديد من



"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ملعب 18 نونبر بالخميسات، يعرف في هذه اللحظات من يومه الأحد، حالة استنفار أمني، عقب قيام جماهير محسوبة على فريق الجيش الملكي بأعمال شغب خطيرة، ما تسبب في إصابة العديد من الأشخاص وبعض رجال الأمن بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الجماهير ومنذ انطلاق المباراة، شرعت في القيام بتحركات خطيرة، قبل أن تعمد إلى رشق رجال الأمن بالحجارة والقنينات، مشيرا إلى أن هذه الجماهير ومباشرة بعد نهاية المباراة، دخلت في حالة هيستيرية، وحاولت اقتحام أرضية الملعب.

وأكد ذات المصدر أن سيارات الإسعاف التابعة للوقاية المدنية، قامت بنقل العديد من المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، مشددا على أن بعض الحالات جد خطيرة.

تجدر الإشارة إلى أن المباراة التي جمعت بين فريق الجيش الملكي والاتحاد الزموري للخميسات، انتهت بإقصاء الفريق العسكري من الدور سدس عشر نهائي كأس العرش.