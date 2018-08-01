 بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة والدة الوزير المصطفى الرميد | بوليتيك

وفاة والدة الوزير المصطفى الرميد

تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي | مجتمع

تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي

وفد من البرلمان الأوروبي يزور الأقاليم الجنوبية للإقرار النهائي لاتفاقية الصيد البحري | بوليتيك

وفد من البرلمان الأوروبي يزور الأقاليم الجنوبية للإقرار النهائي لاتفاقية الصيد البحري

ابن الراحل محمد مجيد ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق ولد الفشوش قاتل أمه بالبيضاء | حوادث و حقوق

ابن الراحل محمد مجيد ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق "ولد الفشوش" قاتل أمه

عاجل..نايضة بعد مباراة الجيش الملكي واتحاد الزموري للخميسات والقضية خطيرة بزاف | حوادث و حقوق

عاجل..نايضة بعد مباراة الجيش الملكي واتحاد الزموري للخميسات والقضية خطيرة بزاف

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر | دولي

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر

عاجل.. انتحار فتاة قاصر شنقا بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار فتاة قاصر شنقا بمدينة الدار البيضاء

عاجل.. شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته بتارودانت

نايضة بين أمزازي و أوزين وشوف تيفي تكشف الأسباب | بوليتيك

نايضة بين أمزازي و أوزين وشوف تيفي تكشف الأسباب

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 20:00 بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر | دولي
بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر
تم اكتشاف بؤرتين لمرض الحمى القلاعية، الشديد العدوى والذي يصيب الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، مؤخرا في منطقتين بولاية غرداية الجزائرية.

شوف تيفي

تم اكتشاف بؤرتين لمرض الحمى القلاعية، الشديد العدوى والذي يصيب الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، مؤخرا في منطقتين بولاية غرداية الجزائرية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، أنه تم تحديد هاتين البؤرتين، استنادا إلى مسؤولي المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية الجزائرية ، ببلديتي العطف (35 حالة) ومتليلي (60 حالة) وهي الإصابات المرضية التي تم تأكيدها من قبل المخبر الجهوي للبيطرة بالأغواط ، حيث تم اتخاذ التدابير الضرورية للمكافحة والوقاية (الأمن البيولوجي) من أجل تطويق الداء وتفادي انتشاره من طرف المصالح البيطرية بالتعاون المباشر مع السلطات المحلية والمربين .

وأضافت الوكالة أن مسؤول المفتشية البيطرية بالنيابة، أكد أن المصالح المختصة اتخذت إجراءات خاصة، منها الوضع تحت المراقبة لمستثمري تربية الأبقار ومنع تنقل الحيوانات في المناطق الموبوءة، والتجيير وتنظيف وتطهير المستثمرات (محلات وعتاد وغيره)، وكذا حظر تجميع المواشي ومنع استعمال الروث الحيواني وإحراقه بمواقع تواجده.

وأكد ذات المسؤول البيطري "أن هذا المرض محدود في البؤرتين اللتين وضعتا تحت المراقبة ، بفضل تجند المفتشية البيطرية والسلطات المحلية "، موضحا بالمناسبة أن الجهاز الوقائي للمراقبة الصحية والتحذير من الأمراض الحيوانية سيما منها الحمى القلاعية ساري المفعول منذ شهر أبريل المنصرم عبر مجموع بلديات الولاية.

وأوضح المصدر، أنه صدر قرار ولائي يهدف إلى حماية المواشي المتضمن تقييد تنقل الحيوانات وحظر جمع الأماكن للحيوانات الأكثر حساسية وعرضة للمرض ( أبقار أغنام وماعز) على غرار أسواق المواشي، ومراقبة مدى احترام قواعد التنظيم الصحي والنظافة في المستثمرات الفلاحية، والإسطبلات ..

وتتميز الحمى القلاعية بكونها مرض فيروسي شديد العدوى لدى الثدييات والذي قد تنجم عنه خسائر اقتصادية كبيرة ، ويصيب بالخصوص الحيوانات ذات الحوافر.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وباء الكوليرا الحمى القلاعية قطعان الأبقار الجزائر

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة | دولي

عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة

المحكمة العليا تمنع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح | دولي

المحكمة العليا تمنع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح

هذه هي جنسية المهاجم الذي تسبب في طعن شخصية بأمستردام داخل محطة للقطارات | دولي

هذه هي جنسية المهاجم الذي تسبب في طعن شخصية بأمستردام داخل محطة للقطارات

مقتل ممثلة أمريكية مشهورة بالرصاص | دولي

مقتل ممثلة أمريكية مشهورة بالرصاص

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حالة غريبة وصادمة بجبال المغرب المنسي..أسرة بأكملها تعاني من الإعاقة محرومة من أبسط شروط العيش الكريم | حالة خاصة
منذ 12 دقيقة

حالة غريبة وصادمة بجبال المغرب المنسي..أسرة بأكملها تعاني من الإعاقة محرومة من أبسط شروط العيش الكريم

فتاة قاصر تكشف تفاصيل تعرضها للاختطاف والاغتصاب بفاس | حالة خاصة

فتاة قاصر تكشف تفاصيل تعرضها للاختطاف والاغتصاب بفاس

أعمال شغب خطيرة بعد مباراة الجيش الملكي وفريق الخميسات | خارج البلاطو

أعمال شغب خطيرة بعد مباراة الجيش الملكي وفريق الخميسات

أول فيديو من العرائش..تفاصيل مثيرة عن العمل البطولي للشاب اللي عتق 13 طفل من الغرق | خارج البلاطو

أول فيديو من العرائش..تفاصيل مثيرة عن العمل البطولي للشاب اللي عتق 13 طفل من الغرق

﻿

آخر المستجدات

وفاة والدة الوزير المصطفى الرميد | بوليتيك
منذ 26 دقيقة

وفاة والدة الوزير المصطفى الرميد

تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي | مجتمع

تنسيقية مدراء المؤسسات التعليمية يهددون أمزازي تزامنا مع الدخول المدرسي

وفد من البرلمان الأوروبي يزور الأقاليم الجنوبية للإقرار النهائي لاتفاقية الصيد البحري | بوليتيك

وفد من البرلمان الأوروبي يزور الأقاليم الجنوبية للإقرار النهائي لاتفاقية الصيد البحري

ابن الراحل محمد مجيد ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق ولد الفشوش قاتل أمه بالبيضاء | حوادث و حقوق

ابن الراحل محمد مجيد ينظم وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ أقصى العقوبات في حق "ولد الفشوش" قاتل أمه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.