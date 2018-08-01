بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر ﻿

تم اكتشاف بؤرتين لمرض الحمى القلاعية، الشديد العدوى والذي يصيب الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، مؤخرا في منطقتين بولاية غرداية الجزائرية.

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تم اكتشاف بؤرتين لمرض الحمى القلاعية، الشديد العدوى والذي يصيب الأبقار والأغنام والماعز والخنازير، مؤخرا في منطقتين بولاية غرداية الجزائرية.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم السبت، أنه تم تحديد هاتين البؤرتين، استنادا إلى مسؤولي المفتشية البيطرية التابعة لمديرية المصالح الفلاحية الجزائرية ، ببلديتي العطف (35 حالة) ومتليلي (60 حالة) وهي الإصابات المرضية التي تم تأكيدها من قبل المخبر الجهوي للبيطرة بالأغواط ، حيث تم اتخاذ التدابير الضرورية للمكافحة والوقاية (الأمن البيولوجي) من أجل تطويق الداء وتفادي انتشاره من طرف المصالح البيطرية بالتعاون المباشر مع السلطات المحلية والمربين .

وأضافت الوكالة أن مسؤول المفتشية البيطرية بالنيابة، أكد أن المصالح المختصة اتخذت إجراءات خاصة، منها الوضع تحت المراقبة لمستثمري تربية الأبقار ومنع تنقل الحيوانات في المناطق الموبوءة، والتجيير وتنظيف وتطهير المستثمرات (محلات وعتاد وغيره)، وكذا حظر تجميع المواشي ومنع استعمال الروث الحيواني وإحراقه بمواقع تواجده.

وأكد ذات المسؤول البيطري "أن هذا المرض محدود في البؤرتين اللتين وضعتا تحت المراقبة ، بفضل تجند المفتشية البيطرية والسلطات المحلية "، موضحا بالمناسبة أن الجهاز الوقائي للمراقبة الصحية والتحذير من الأمراض الحيوانية سيما منها الحمى القلاعية ساري المفعول منذ شهر أبريل المنصرم عبر مجموع بلديات الولاية.

وأوضح المصدر، أنه صدر قرار ولائي يهدف إلى حماية المواشي المتضمن تقييد تنقل الحيوانات وحظر جمع الأماكن للحيوانات الأكثر حساسية وعرضة للمرض ( أبقار أغنام وماعز) على غرار أسواق المواشي، ومراقبة مدى احترام قواعد التنظيم الصحي والنظافة في المستثمرات الفلاحية، والإسطبلات ..

وتتميز الحمى القلاعية بكونها مرض فيروسي شديد العدوى لدى الثدييات والذي قد تنجم عنه خسائر اقتصادية كبيرة ، ويصيب بالخصوص الحيوانات ذات الحوافر.