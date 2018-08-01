عاجل.. انتحار فتاة قاصر شنقا بمدينة الدار البيضاء ﻿

اهتزت منطقة الهراويين وبالتحديد بالشطر الثالث ضواحي مدينة الدار البيضاء، يومه السبت، على وقع خبر جد مؤلم، يتمثل في انتحار فتاة قاصرة، شنقا بمنزل أسرتها، حيث تم العثور عليها جثة هامدة معلقة بواسطة

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة الهراويين وبالتحديد بالشطر الثالث ضواحي مدينة الدار البيضاء، يومه السبت، على وقع خبر جد مؤلم، يتمثل في انتحار فتاة قاصرة، شنقا بمنزل أسرتها، حيث تم العثور عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل بسطح المنزل.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن أسرة الهالكة، تفاجأت بغيابها وخلال البحث عنها تم العثور عليها جثة هامدة معلقة بواسطة حبل، ليتم إبلاغ السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا في الموضوع للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت الهالكة البالغة من العمر قيد حياتها 15 سنة إلى الانتحار، بينما تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بمستشفى سيدي عثمان لإخضاعها للتشريح الطبي.