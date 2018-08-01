عاجل.. شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته بتارودانت ﻿

أقدم شاب في مقتبل العمر على وضع حد لحياته قبل قليل بحي ''تافلاكت'' بمدينة تارودانت، وذلك بشنق نفسه بواسطة حبل سميك بمكان خلاء.

شوف تيفي:تارودانت

أقدم شاب في مقتبل العمر على وضع حد لحياته قبل قليل بحي "تافلاكت" بمدينة تارودانت، وذلك بشنق نفسه بواسطة حبل سميك بمكان خلاء.

واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية الذين هرعوا لعين المكان، وقامت الشرطة العلمية والتقنية بمعاينة الجثة، وتم نقلها لمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي المختار السوسي لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة، فيما فتح تحقيق دقيق من أجل تحديد حيثيات وملابسات الحادث وأسباب إقدام الهالك على شنق نفسه بهذه الطريقة المأسوية.

ومن جهة أخرى رجحت مصادر قناة "شوف تيفي"، أن تكون المشاكل والظروف الإجتماعية والعائلية القاهرة وراء إقدام الهالك على شنق نفسه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية في النازلة.





