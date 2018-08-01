نايضة بين أمزازي و أوزين وشوف تيفي تكشف الأسباب ﻿

صرح مصدر مقرب من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المحسوب على حزب الحركة الشعبية ،''أن الهجوم اللاذع الذي شنه ''محمد أوزين'' القيادي في ذات الحزب على

شوف تيفي:

صرح مصدر مقرب من سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المحسوب على حزب الحركة الشعبية ،"أن الهجوم اللاذع الذي شنه "محمد أوزين" القيادي في ذات الحزب على أمزازي، مرده إلى عدم انصياع هذا الأخير ورفضه الاستجابة لطلبات الأول، بتعيين المقربين إليه في مناصب عليا".

وأفاد نفس المصدر، في تصريح لـ"شوف تيفي" اليوم السبت، " أن هذا الهجوم كان في أحد اجتماعات أعضاء حزب الحركة الشعبية حيث تم تسريب تسجيل صوتي ينتقد أداء الوزير عبر الدعوة إلى التدخل في اختصاصاته لخدمة أجندات حزبية ضيقة، وكذا بإطلاق إشاعات وتقويله أشياء لم يقلها بتاتا بغية الضغط عليه والتشويش على برامجه الخاصة بإصلاح منظومة التربية وخاصة مع انطلاق الدخول الدراسي الجديد".

مؤكدا أن سعيد أمزازي " ذو أخلاق نبيلة وعالية، ارتأى عدم مجاراة طلبات وابتزاز محمد أوزين"، مضيفا، "عهدنا في أمزازي أنه رجل العلم والبحث العلمي والعطاء المتواصل، كونه تقلد مناصب عليا جامعية أظهر فيها عن كفاءته العالية ومردودية مشرفة".