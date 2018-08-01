عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة ﻿

بعد ساعات فقط من كشف موقع ''جزائري'' عن تفاصيل مثيرة بخصوص الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خرجت وسائل إعلام جزائرية اليوم السبت، لتحاول نفي ما تم تداوله من خلال تأكيد عودة بوتفليقة

"شوف تيفي"

بعد ساعات فقط من كشف موقع "جزائري" عن تفاصيل مثيرة بخصوص الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خرجت وسائل إعلام جزائرية اليوم السبت، لتحاول نفي ما تم تداوله من خلال تأكيد عودة بوتفليقة مساء اليوم، من سويسرا بعد انتهاء التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها بجنيف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن كل التحاليل والفحوصات الطبية، تؤكد أن عبد العزيز بوتفليقة "بخير وعافية"، ولهذا تقررت عودته إلى البلاد بعد استكمال الفحوصات.

تجدر الإشارة إلى أن موقع "الجزائر تايمز"، أكد من خلال مصدر من جنيف بسويسرا، أن عبد العزيز بوتفليقة تم وضعه بوحدة العناية المركزة للسرطان في حالة سيئة جدا.

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