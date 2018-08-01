 عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر | دولي

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر

عاجل.. انتحار فتاة قاصر شنقا بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار فتاة قاصر شنقا بمدينة الدار البيضاء

عاجل.. شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته بتارودانت

نايضة بين أمزازي و أوزين وشوف تيفي تكشف الأسباب | بوليتيك

نايضة بين أمزازي و أوزين وشوف تيفي تكشف الأسباب

عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة | دولي

عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة

جطو: المغرب الذي نظم كوب 22 لا يتوفر على فضاء استقبال صناعي إيكولوجي متكامل | بوليتيك

جطو: المغرب الذي نظم كوب 22 لا يتوفر على فضاء استقبال صناعي إيكولوجي متكامل

محاولة اغتصاب متشرد لزميله تنتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير | حوادث و حقوق

محاولة اغتصاب متشرد لزميله تنتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير

الطالبي العلمي يقطر الشمع على خصومه السياسيين من الداخلة | بوليتيك

الطالبي العلمي يقطر الشمع على خصومه السياسيين من الداخلة

عاجل..جريمة بشعة تهز البيضاء قبل صلاة الجمعة | حوادث و حقوق

عاجل..جريمة بشعة تهز البيضاء قبل صلاة الجمعة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 18:11 عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة | دولي
عاجل..عودة بوتفليقة إلى الجزائر والإعلام الجزائري يخفي الحقيقة
بعد ساعات فقط من كشف موقع ''جزائري'' عن تفاصيل مثيرة بخصوص الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خرجت وسائل إعلام جزائرية اليوم السبت، لتحاول نفي ما تم تداوله من خلال تأكيد عودة بوتفليقة

"شوف تيفي"

بعد ساعات فقط من كشف موقع "جزائري" عن تفاصيل مثيرة بخصوص الحالة الصحية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، خرجت وسائل إعلام جزائرية اليوم السبت، لتحاول نفي ما تم تداوله من خلال تأكيد عودة بوتفليقة مساء اليوم، من سويسرا بعد انتهاء التحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها بجنيف.

وأوضحت المصادر ذاتها أن كل التحاليل والفحوصات الطبية، تؤكد أن عبد العزيز بوتفليقة "بخير وعافية"، ولهذا تقررت عودته إلى البلاد بعد استكمال الفحوصات.

تجدر الإشارة إلى أن موقع "الجزائر تايمز"، أكد من خلال مصدر من جنيف بسويسرا، أن عبد العزيز بوتفليقة تم وضعه بوحدة العناية المركزة للسرطان في حالة سيئة جدا.
المغرب؛شوف تيفي؛ بوتفليقة؛ جنيف؛ الفحوصات البطبية؛ عبد العزيز بوتفليقة؛ جنيف؛ سويسرا؛

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوتفليقة جنيف الفحوصات البطبية عبد العزيز بوتفليقة جنيف سويسرا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر | دولي

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر

المحكمة العليا تمنع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح | دولي

المحكمة العليا تمنع الرئيس البرازيلي السابق من الترشح

هذه هي جنسية المهاجم الذي تسبب في طعن شخصية بأمستردام داخل محطة للقطارات | دولي

هذه هي جنسية المهاجم الذي تسبب في طعن شخصية بأمستردام داخل محطة للقطارات

مقتل ممثلة أمريكية مشهورة بالرصاص | دولي

مقتل ممثلة أمريكية مشهورة بالرصاص

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول فيديو من العرائش..تفاصيل مثيرة عن العمل البطولي للشاب اللي عتق 13 طفل من الغرق | خارج البلاطو
منذ 36 دقيقة

أول فيديو من العرائش..تفاصيل مثيرة عن العمل البطولي للشاب اللي عتق 13 طفل من الغرق

متزوجة تكشف تفاصيل خطيرة وصادمة عن تعرضها للإختطاف على يد عصابة بفاس | خارج البلاطو

متزوجة تكشف تفاصيل خطيرة وصادمة عن تعرضها للإختطاف على يد عصابة بفاس

عائلات المعتقلين على خلفية ملف فتاة الوشم يكشفون حقائق صادمة | خارج البلاطو

عائلات المعتقلين على خلفية ملف فتاة الوشم يكشفون حقائق صادمة

شاب فاسي بوجه مكشوف: نعست مع صاحبتي اللي مزوجة ودخلو عليا خوتها وشرملوني | خارج البلاطو

شاب فاسي بوجه مكشوف: ''نعست مع صاحبتي اللي مزوجة ودخلو عليا خوتها وشرملوني''

﻿

آخر المستجدات

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر | دولي
منذ 12 دقيقة

بعد وباء الكوليرا الحمى القلاعية تفتك بقطعان الأبقار بالجزائر

عاجل.. انتحار فتاة قاصر شنقا بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. انتحار فتاة قاصر شنقا بمدينة الدار البيضاء

عاجل.. شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته بتارودانت | حوادث و حقوق

عاجل.. شاب في مقتبل العمر يضع حدا لحياته بتارودانت

نايضة بين أمزازي و أوزين وشوف تيفي تكشف الأسباب | بوليتيك

نايضة بين أمزازي و أوزين وشوف تيفي تكشف الأسباب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.