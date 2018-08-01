جطو: المغرب الذي نظم كوب 22 لا يتوفر على فضاء استقبال صناعي إيكولوجي متكامل ﻿

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2016-2017، في شقه المتعلق بتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية، عن مشاكل بيئية تعاني منها الفضاءات المذكورة.

شوف تيفي م.ض

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2016-2017، في شقه المتعلق بتدبير فضاءات الاستقبال الصناعية، عن مشاكل بيئية تعاني منها الفضاءات المذكورة.

وأوضح التقرير أن الفضاءات الصناعية تعرف مشاكل بيئية، سواء على مستوى محطات معالجة المياه العادمة، أوعلى مستوى تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية.

وذكر التقرير، أن المغرب –الذي استضاف مؤخرا كوب 22 للمناخ أواخر سنة 2016- لا يتوفرعلى فضاء استقبال صناعي إيكولوجي متكامل، إذ يعتبر ecoparc المجمع الصناعي الإيكولوجي لبرشيد، هو الأول من نوعه، وهو في طور التهيئة من قبل الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة بالمغرب cfcim .

أما في الشق المتعلق بمعالجة المياه العادمة، فقد ذكر التقرير أن العديد من الفضاءات لم تقم بإعداد محطات معالجة step، كماهو الحال في النواصر عين جوهرة وسيدي بوعثمان وسلوان، بينما تعمل فضاءات استقبال صناعية أخرى بمحطات معالجة مؤقتة كما هو الحال في منصة طنجة للسيارات TAC.

و بخصوص تنفيذ البرنامج الوطني للنجاعة الطاقية في الصناعة، والذي يهدف إلى إدماج تدابير النجاعة الطاقية في القطاع الصناعي، وتحقيق اقتصاد في الطاقة، يتراوح مابين 12و15 %، في هذا القطاع في أفق سنة 2020، فتبين وجود برنامج واحد لإعادة تأهيل المناطق الصناعية يتعلق بتطبيق البرنامج،وذلك في المنطقة الصناعية سيدي البرنوصي بالدار البيضاء.