محاولة اغتصاب متشرد لزميله تنتهي بجريمة قتل بشعة بأكادير ﻿

استنفرت جثة شخص أربعيني يعيش حالة التشرد مختلف مصالح الأمن بمدينة أكادير، وذلك بعد العثور عليه صباح اليوم بالقرب من أحد المشاتل الواقعة بين منطقة تيكوين وأيت ملول جثة هامدة مدرجا في الدماء ويحمل

شوف تيفي:أكادير

استنفرت جثة شخص أربعيني يعيش حالة التشرد مختلف مصالح الأمن بمدينة أكادير، وذلك بعد العثور عليه صباح اليوم بالقرب من أحد المشاتل الواقعة بين منطقة تيكوين وأيت ملول جثة هامدة مدرجا في الدماء ويحمل آثارا للضرب والجرح.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن التحقيقات الأولية والمعاينة التي أجريت على جثة الهالك كشفت أن الحادث يقف وراءه شخص جرى توقيفه ويبلغ من العمر 20 سنة يعيش هو الآخر حالة التشرد.

وأضافت ذات المصادر، أن البحث الذي أجري مع الموقوف كشف عن قضائه الليلة رفقة الهالك، وهما يتناولان مادة "الدوليو" المخدرة، وبعدما لعبت بعقل الهالك، انقض على زميله العشريني، وحاول اغتصابه بالقوة، ما جعله يجهز عليه عن طريق الضرب والتعنيف الذي أدى لإزهاق روحه.

هذا، وجرى إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني لإخضاعها للتشريح الطبي، فيما أحيل الموقوف على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات وملابسات الحادث.