الطالبي العلمي يقطر الشمع على خصومه السياسيين من الداخلة ﻿

شوف تيفي
كشف رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار أنه " حيكت للحزب دسائس خاصة على مستوى انتخاب شبيبة الحزب، لكن كل ذلك تم التغلب عليه، ونتج عنه عقد خمس لقاءات متتالية على مستوى جهة الداخلة "
وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن رشيد الطالبي خلال كلمته مساء أمس الجمعة في لقاء تواصلي بمدينة الداخلة أكد " أن حزب التجمع الوطني للأحرار بعد تقديمه لمشاريع التشغيل والصحة والتعليم، تم تنظيم لقاء وطني لبناء مسار الثقة بمدينة أكادير".
وأضاف العلمي وفق ذات المصدر قائلا: " إن هذا أزعج الخصوم السياسيين، واستغلوه لشيطنة الحمامة، ومعه بدأت قصة المقاطعة باعتبارها هي من سيوقف مسيرة التجمع الوطني، لكن هذا الأمر لن يحدث مهما قاطعوا، وسيظل التجمع صامدا" .