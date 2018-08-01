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الطالبي العلمي يقطر الشمع على خصومه السياسيين من الداخلة

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 17:23 الطالبي العلمي يقطر الشمع على خصومه السياسيين من الداخلة | بوليتيك
الطالبي العلمي يقطر الشمع على خصومه السياسيين من الداخلة
كشف رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار أنه '' حيكت للحزب دسائس خاصة على مستوى انتخاب شبيبة الحزب، لكن كل ذلك تم التغلب عليه، ونتج عنه عقد خمس لقاءات متتالية على مستوى جهة الداخلة ''

شوف تيفي

كشف رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار أنه " حيكت للحزب دسائس خاصة على مستوى انتخاب شبيبة الحزب، لكن كل ذلك تم التغلب عليه، ونتج عنه عقد خمس لقاءات متتالية على مستوى جهة الداخلة "

وأفاد مصدر لـ"شوف تيفي" أن رشيد الطالبي خلال كلمته مساء أمس الجمعة في لقاء تواصلي بمدينة الداخلة أكد " أن حزب التجمع الوطني للأحرار بعد تقديمه لمشاريع التشغيل والصحة والتعليم، تم تنظيم لقاء وطني لبناء مسار الثقة بمدينة أكادير".

وأضاف العلمي وفق ذات المصدر قائلا: " إن هذا أزعج الخصوم السياسيين، واستغلوه لشيطنة الحمامة، ومعه بدأت قصة المقاطعة باعتبارها هي من سيوقف مسيرة التجمع الوطني، لكن هذا الأمر لن يحدث مهما قاطعوا، وسيظل التجمع صامدا" .

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب الطالبي العلمي الشمع خصوم السياسيين الداخلة

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