عاجل..جريمة بشعة تهز البيضاء قبل صلاة الجمعة ﻿

اهتزت منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، تلقى طعنة قاتلة، وجهها له ابن خاله، عقب وقوع خلاف بينهما.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل من يومه الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في عمر الزهور، تلقى طعنة قاتلة، وجهها له ابن خاله، عقب وقوع خلاف بينهما.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" في كشفه عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة، أن نقاشا حادا وقع بين الضحية البالغ من العمر قيد حياته 28 سنة، وابن خاله البالغ من العمر 18 سنة منذ الساعات الأولى من اليوم الجمعة، بسبب مشكل عائلي، لتتطور الأمور بعد ذلك، حيث قام الشاب بتوجيه طعنة قاتلة للضحية على مستوى الكلية بواسطة سلاح أبيض.

وأكد المصدر ذاته أن الضحية تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي لكنه فارق الحياة نظرا لخطورة الطعنة التي تعرض لها ليتم وضعه بمستودع الأموات، بينما تمكنت فرقة الدراجين من إيقاف المعني بالأمر قبل نقله إلى دائرة الأمل بعين السبع.