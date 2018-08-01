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هام للمغاربة..هذا أول أيام شهر محرم وموعد عاشوراء بالمغرب

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 15:50 هام للمغاربة..هذا أول أيام شهر محرم وموعد عاشوراء بالمغرب | مجتمع
هام للمغاربة..هذا أول أيام شهر محرم وموعد عاشوراء بالمغرب
كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر على أن الحسابات العلمية التي قامت بها، تشير إلى أن شهر ذي الحجة ستصير عدته تسعا وعشرين يوما، وبالتالي سيكون يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2018 هو فاتح شهر محرم

''شوف تيفي''

كشفت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر على أن الحسابات العلمية التي قامت بها، تشير إلى أن شهر ذي الحجة ستصير عدته تسعا وعشرين يوما، وبالتالي سيكون يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2018 هو فاتح شهر محرم الحرام 1440 هـ؛ ويوم عاشوراء، أي العاشر منمحرم، سيوافق 20 شتنبر 2018.

وأكدت الجمعية لـ ''شوف تيفي'' من خلال بلاغ لها، أن المعطيات العلمية تبرز أن الرؤية ستكون واضحة في جميع المدن المغربية بداية من فڭيڭ أول مدينة تشرق منها الشمس بالمغرب وحتى غروب الشمس بالداخلة التي هي آخر مدينة مغربية تغرب فيها الشمس وعندها تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ثبوت الرؤية عند الساعة 19:06، وسيكون اجتماع الشمس والقمر أو الاقتران مساء يوم الأحد 9 شتنبر الجاري على الساعة 18:01 بالتوقيت العالمي.

وأضافت الجمعية أن عمر الهلال، سيصل إلى 24 ساعة و47 دقيقة، وهي مدة كافية لرؤيته بالعين المجردة، بينما قوس المكث، أي بقاء الهلال بعد غروب الشمس سيتجاوز 50 دقيقة، وهو مكث يجعل رؤيته واضحة على الأفق بعد الغروب، أما ارتفاع الهلال سيتجاوز 11 درجة في بعض المدن، مشيرة إلى أنه ووفق هذه المعطيات ستصير عدة شهر ذي الحجة تسعا وعشرين يوما، وسيكون يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2018 هو فاتح شهر محرم الحرام 1440هـ بالمملكة المغربية، والمملكة المتحدة التي تتبع رؤية المغرب.

وهناك عدة دول، تؤكد الجمعية، ستكون لها نفس البداية الرسمية كتقويم وزارة الشؤون الدينية التركية واللجان التي تتعبه، وكذلك تقويم أم القرى بالنسبة للمملكة العربية السعودية، والتقويم العماني بالنسبة لسلطنة عمان، وتقويم الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية(ISNA) الذي يتبعه مسلمو الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وكذلك مصر حسب بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري.

‫شوف تيفي

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