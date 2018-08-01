عاجل..الفوضى والروينة في ميناء طنجة المتوسط والمهاجرون كيعيشو الجحيم ﻿

يعرف ميناء طنجة المتوسط في هذه اللحظات من يومه السبت، حالة فوضى عارمة، نظرا لتوافد آلاف المهاجرين المغاربة الراغبين في العودة إلى أوروبا بعد قضاء العطلة الصيفية بالمغرب.

''شوف تيفي''

يعرف ميناء طنجة المتوسط في هذه اللحظات من يومه السبت، حالة فوضى عارمة، نظرا لتوافد آلاف المهاجرين المغاربة الراغبين في العودة إلى أوروبا بعد قضاء العطلة الصيفية بالمغرب.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن مهاجرين مغاربة، اضطروا خلال الثلاثة أيام الماضية إلى الانتظار خارج الميناء لأكثر من 18 ساعة، مشددا في الوقت نفسه على أنهم عاشوا الجحيم قبل العبور إلى الضفة الأخرى.

وأكد المصدر ذاته أن ميناء طنجة المتوسط ومنذ الأربعاء الماضي يعرف تدفقات غير مسبوقة، ما تسبب في وقوع اختناق مروري خاصة على مستوى المنافذ الطرقية الرئيسية المؤدية إلى الميناء حيث يطول الانتظار قبل العبور إلى ميناء الجزيرة الخضراء.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات ميناء طنجة المتوسط، أفادت أول أمس الخميس، أن الميناء سجل يوم الأربعاء 29 غشت حركية استثنائية، مسجلا عبور 53 ألف و 137 مسافرا و10 آلاف و510 سيارات.

وذكر بلاغ لسلطات الميناء، أن هذا التدفق يرجع لتدفق كافة نقط العبور البحرية والبرية في اتجاه القارة الأوروبية، مضيفا أنه رغم هذا التدفق الهائل، تمت تعبئة كل الفاعلين المشاركين في (عملية مرحبا) لمواصلة معالجة هذا التجمع الاستثنائي في أحسن الظروف الممكنة.