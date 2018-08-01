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بلا حشمة .. محمد من فاس مصاحب مع متزوجة ويفتخر بها ويتعرض للاعتداء من قبل عائلتها

بتاريــخ : 1 شتنبر 2018 / 14:29 بلا حشمة .. محمد من فاس مصاحب مع متزوجة ويفتخر بها ويتعرض للاعتداء من قبل عائلتها | حوادث و حقوق
بلا حشمة .. محمد من فاس مصاحب مع متزوجة ويفتخر بها ويتعرض للاعتداء من قبل عائلتها
عجيب أمر البعض.. الادعاءات خلف الادعاءات ..أضحى الحديث عن الخيانة الزوجية أمرا عاديا.. لا عفة ولا حشمة مع مزيد من البطولات المصطنعة وبوجه مكشوف يحكي محمد عن غرامياته مع امرأة متزوجة يقول في تصريح لـ''

'' شوف تيفي '': متابعة


عجيب أمر البعض.. الادعاءات خلف الادعاءات ..أضحى الحديث عن الخيانة الزوجية أمرا عاديا.. لا عفة ولا حشمة مع مزيد من البطولات المصطنعة وبوجه مكشوف يحكي محمد عن غرامياته مع امرأة متزوجة يقول في تصريح لـ'' شوف تيفي'' مرددا '' إنها تحبه ومستعدة لأن تقتله من أجل أن تبقى معه رغم أنها متزوجة''.

محمد في بداية عقد الأربعينيات يتحدث عن ممارساته الجنسية المتعددة في أكثر من منزل وبيت مع عشيقته ويصفها '' راها بحال أختي.. تربيت معاها.. وكنحضر وكنعونها مسكينة في جميع المناسبات.. وكتبقى فيا''.

بعد أن حاول التملص منها مرارا وبدأ يبتعد عنها حسب تصريحه يجد نفسه في أحضانها مجددا وهي تأتي لزياته لبيته السفلي وتسأله عن غيابه.. يجلس العشيقان.. يأتيها بالمأكل والمشرب ويقضيان أوقاتا جميلة وينامان في حضن بعضهما تلذذا.. بعد ذلك يأتي أفراد عائلتها يقتحمان المنزل ويتم الاعتداء عليه بشكل كبير مرددين '' أن دخول الحمام ماشي بحال خرجوا'' وهي تنظر لما يتعرض له من رفس وضرب واعتداء.

محمد قضى فترة في السجن يقول مرة إنها مطلقة ومرة يقول إنها تريد أن تطلب الطلاق ومرة متزوجة .. غافلا عما اقترفه بوجه مكشوف بلا حشمة ومتجاوزا الأعراف والتقاليد والقوانين. يتحدث بحسرة وألم عن عشيقته الخائنة...

كما كتب أحد المدونين معلقا ومتأسفا '' أنا بعدا حشمت في بلاصتك وكتقولها بوجهك حمر.. ياه على تربية ليك وليها ''.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب فاس مصاحب مع متزوجة الاعتداء

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